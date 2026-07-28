Viernes con máxima de 30° en el norte y 24° en la capital, desmejora en la noche con lluvias y tormentas

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el fenómeno del Niño Godzilla afectará a todo el país y, que el viernes se registrarán 30° en el norte y 24° en la capital del país, desmejorando en la noche con tormentas y lluvias.

"El fenómeno del Niño Godzilla no va a afectar a determinados departamentos, va a afectar a todo el país. En algunos sitios con mayor intensidad, pero todo el país va a estar afectado que comienza a hacerse notar ya a partir de la segunda semana del mes de agosto", comentó.

En lo que respecta a la niebla, llamó a los conductores a extremar los cuidados en la noche de este martes y madrugada de miércoles.

Las lluvias y lloviznas continuarán en el norte del territorio hasta las primeras horas del miércoles.