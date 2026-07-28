Imputaron por intento de femicidio al hombre que golpeó a su expareja en la cabeza con una llave inglesa

Un hombre de 41 años fue imputado este martes por tentativa de homicidio muy especialmente agravado por femicidio tras agredir a su expareja, una mujer de 47 años, que permanece internada en CTI.

El agresor la golpeó con una llave inglesa que estaba dentro de un vehículo, lo que le provocó múltiples lesiones con fractura y hundimiento de cráneo. La víctima está en cuidados intensivos, donde evoluciona de forma positiva, indicó la fiscal de Las Piedras de 2º turno, Bárbara Zapater.

La agresión ocurrió el lunes en las calles Manuel Tiscornia y Treinta y Tres en la ciudad de La Paz, en Canelones. Cuando la Policía llegó al lugar encontró a la mujer inconsciente y la trasladó en grave estado a un centro asistencial. Mientras tanto, el hombre, que ya contaba con antecedentes penales, fugó y fue detenido en la ciudad de Florida.

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El agresor fue imputado con prisión preventiva por 150 días, mientras la Fiscalía aguarda por la evolución del estado de salud de la víctima para realizar la acusación del caso.

"Quedó más que claro en mensajes que él mismo les escribió a familiares de la víctima y a conocidos de él, así como estados de Whatsapp, donde subía fotos con ella y decía que la amaba, pero que si no era de él no iba a ser de nadie y que se iban a encontrar en el cielo juntos", afirmó la fiscal del caso.