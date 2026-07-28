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PPI Y PVP DE REFERENCIA

Ursea publicó precios de referencia de combustibles para agosto con alzas en las naftas y el gasoil

El PPI da un ajuste al alza de 1,86% para la Premium 97 y de 1,84% para la Súper 95, de 6,99% para el gasoil, y una reducción de 3% para el supergás. El PVP da incremento de $0,26 en la Súper, $0,48 en la Premium 97 y $7,51 para el gasoil 50S.

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La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este martes el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) y los Precios de Venta al Público (PVP) de referencia de los combustibles en las horas previas al ajuste de tarifas que deberá resolver el gobierno para el mes de agosto.

De acuerdo a los datos publicados, el PPI da un ajuste al alza de 1,86% para la nafta Premium 97 y de 1,84% para la nafta Súper 95, de 6,99% para el gasoil, y una reducción de 3% para el supergás.

Sin embargo, el cálculo técnico de la Ursea a través del PPI por sí mismo no permite proyectar la evolución del precio de venta al público en surtidor, porque solo contempla los costos en la etapa primaria del proceso de distribución.

Para eso, también publica el PVP de referencia, que al PPI le suma el factor de ajuste, los márgenes de distribución y los impuestos.

En ese caso, para la nafta Súper 95 da un incremento de 0,26 pesos (precio actual 88,67 pesos frente al proyectado 88,93 pesos), de 0,48 pesos para la nafta Premium 97 (precio actual 91,19 pesos frente al proyectado 91,67 pesos) y de 7,51 pesos para el gasoil 50S (precio actual de 58,68 pesos frente al proyectado 66,19 pesos).

La decisión final sobre las tarifas que regirán en agosto las comunicará el Poder Ejecutivo en las próximas horas.

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