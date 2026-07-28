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SE VOTÓ EN DIPUTADOS

Parlamento aprobó por unanimidad la extensión del plazo de la intervención al Casmu hasta por dos años

La aprobación se logró tras un acuerdo del oficialismo y de la oposición. Los artículos referentes al acceso al fondo de garantía y los cambios en la gobernanza están condicionados a que el Poder Ejecutivo envíe información sobre la intervención.

Foto: Subrayado. Casmu, Montevideo.

Foto: Subrayado. Casmu, Montevideo.

La Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad de los 92 legisladores presentes en sala la extensión hasta por dos años de la intervención al Casmu. El lunes, había sido votado, también por unanimidad, por el Senado.

La aprobación se logró tras un acuerdo alcanzado por las bancadas parlamentarias del oficialismo y de la oposición, mientras que los artículos del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establecían un nuevo acceso del prestador de salud al fondo de garantía por unos 122 millones de dólares y las modificaciones a la gobernanza, se desglosaron y vuelven a la Comisión de Salud integrada por Hacienda de diputados y senadores.

La votación del artículo referente al acceso al fondo de garantía por 742.543.719 unidades indexadas, unos 4.920 millones de pesos, más 122 millones de dólares, está condicionado a que el Poder Ejecutivo remita al Parlamento: el plan de reestructuración del Casmu; los informes de los interventores de 2025 y 2026; metas y reportes trimestrales; estados contables de los últimos dos años; nómina de acreedores parabancarios, incluyendo montos y titulares, correspondientes a los últimos tres años; nómina de proveedores que hayan facturado más de 500.000 unidades indexadas en los últimos cinco ejercicios; y las auditorías realizadas en los últimos cinco años.

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Los legisladores se comprometen a aprobar el acceso al fondo de garantía en un plazo de hasta 15 días de haber recibido la información del Ejecutivo. También se acordó la elaboración de informes trimestrales de seguimiento de la reestructuración y el cumplimiento de las metas, los que serán remitidos a las Comisiones de Salud del Senado y de Diputados.

En agosto de 2024, el Casmu ya había accedido al fondo de garantía, creado en 2008 para instituciones de asistencia médica con problemas financieros, por más de 2.000 millones de pesos. Actualmente, la mutualista cuenta con unos 171.000 afiliados.

Desde hace dos años, el Casmu está intervenido por el MSP sin desplazamiento de autoridades, y la última prórroga, que se dictó el 29 de julio de 2025, vence este miércoles 29 de julio. El acuerdo habilita la prórroga de la intervención por dos años más, pero al año el tema vuelve al Parlamento para habilitar el segundo año.

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