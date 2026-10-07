Una amenaza de bomba recibida en las Facultades de Arquitectura e Ingeniería de Buenos Aires activó el protocolo de seguridad previsto para esos casos en esas mismas facultades de Montevideo, dependientes de la Universidad de la República (Udelar).
Amenaza de bomba en Facultades de Arquitectura e Ingeniería de Buenos Aires activó protocolo en Montevideo
Tras advertir que la alerta correspondía a Argentina, las autoridades de las facultades uruguayas de Udelar resolvieron la activación del protocolo de seguridad por precaución.
Sobre las 16:30 horas, el personal de Bomberos recibió el aviso de amenaza de bomba en las Facultades de Arquitectura e Ingeniería, pero momentos después se volvió a comunicar que dicha alarma correspondía a facultades de Buenos Aires, Argentina.
De todas formas, las autoridades de las facultades uruguayas de Udelar resolvieron la activación del protocolo de seguridad por precaución. Por eso, móviles del Destacamento de Materiales Peligrosos (Haz-Mat) y vehículos del destacamento Centro-Cordón fueron enviados a las facultades.
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