La Justicia Penal imputó al hombre de 25 años, con antecedentes penales, que había sido detenido el jueves en Plaza Cagancha cuando pretendió consumar una nueva estafa mediante el cuento del tío.

Ese día, la Policía fue alertada por funcionarios de una institución financiera cuando la víctima, una mujer de 68 años, se presentó a solicitar un préstamo por un monto elevado. Sospecharon que se podía tratar de una estafa y llamaron al 911.

La mujer contó que dos hombres la habían llevado al local en un auto negro y aportó la descripción de uno de ellos que fue clave para su detención: llevaba boina gris y tapabocas negro, y que la estaba esperando afuera de la institución financiera.

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Con esa descripción, efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional I ubicaron a un hombre en la Plaza Cagancha y lo detuvieron. Momentos antes, intentó descartarse de un sobre con 169.720 pesos y un comprobante de un préstamo a nombre de otra víctima, una mujer de 80 años. También, se le incautó un celular y 7.020 pesos que llevaba en su billetera.

En audiencia judicial, se imputó a P.J.T. como autor de tres delitos de estafa agravados, uno de ellos en grado de tentativa. Se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 60 días.