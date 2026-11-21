El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) recuerda la vigencia del decreto que prohíbe la realización que fuegos y quemas al aire libre para prevenir incendios forestales y de campo hasta el 30 de abril de 2027 y exhorta que ante la presencia de humo o fuego se llame de inmediato al 911.

La cartera insta a extremar los cuidados y a adoptar conductas responsables para prevenir incendios, principalmente en los meses de mayor riesgo por las altas temperaturas, ya que casi la totalidad de los siniestros son como consecuencia de la acción humana.

Además de los fuegos y las quemas al aire libre, el decreto 245 de 2025 prohíbe la utilizar de pirotecnia en zonas donde haya material combustible vegetal, tirar al suelo colillas de cigarros, fósforos encendidos, ni arrojar o dejar botellas de vidrio o plástico al aire libre. En tanto, cuando se utilicen herramientas de trabajo que puedan generar chispas, se deben extremar las precauciones y contar siempre con un reservorio de agua cercano.

También, está prohibida la quema de residuos al aire libre y de restos de vegetales de la limpieza de los terrenos.

Si se pueden realizar fuegos para la cocción de alimentos, en churrasqueras y parrilleros acondicionados para ello, los establecimientos en los que funcionen campings organizados, colonias de vacaciones y clubes, en áreas habilitadas, así como los fogones ubicados a nivel de piso en predios privados, siempre que se realicen dentro de un área circular mínima de cinco metros de diámetro, limpieza de malezas, hojarascas y cualquier otro material combustible y cuente con borde protector de piedras, arena o tierra. En todos los casos, el fuego debe permanecer vigilado y disponerse de los medios de extinción, antes de abandonar el lugar.

En caso de incumplimiento, están previstas sanciones que, dependiendo de la gravedad de la infracción, podrán ir desde el apercibimiento administrativo, multas de hasta 5.000 unidades reajustables (9,7 millones de pesos), penas de prisión de 12 meses a 16 años, obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados, así como el decomiso de productos, vehículos, herramientas y otros elementos vinculados con la infracción.