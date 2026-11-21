La Dirección General Impositiva (DGI) alerta a la población por la circulación de correos electrónicos fraudulentos en su nombre que refieren a supuestos reintegros de impuestos que intentar engañar y estafar a las personas.
DGI alerta por la circulación de correos electrónicos fraudulentos sobre supuestos reintegros de impuestos
En la comunicación, se solicita que el contribuyente ingrese a un enlace para ampliar información sobre el supuesto cobro. El organismo advierte que se trata de un mensaje engañoso que busca estafar a las personas.
La DGI ha recibido varios reportes al respecto sobre comunicaciones en las que se solicita que el contribuyente ingrese a un enlace para ampliar información sobre el supuesto cobro y advierte que se trata de un mensaje engañoso.
Ante eso, recomienda siempre comprobar la dirección del remitente, evitar acceder a enlaces sospechosos y no proporcionar información confidencial. Todo esto con el objetivo de evitar ser víctimas de un fraude.
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El organismo exhorta a las personas que reciban este tipo de comunicaciones fraudulentas a realizar la denuncia policial correspondiente.
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