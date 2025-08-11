Orsi respondió a Delgado por sus dichos sobre el gobierno: "Creo que hubo un error ahí de apreciación"

Consultado sobre el tema durante su visita a la planta industrial de la empresa CIR en Bella Italia, el mandatario mostró preocupación por la definición de Delgado. "Lo escuché ayer (domingo) y no podía creer que nada menos que en el cumpleaños de un partido político se diga que la vocación es trancar. Creo que hubo un error ahí de apreciación", afirmó.

"Los partidos tienen todo el derecho del mundo de analizar lo que les parezca. El tema son las ocasiones o los momentos para decir las cosas. Yo tengo mucho respeto por los partidos políticos como para ahora decir algo que desvirtúe nada menos que una celebración de un partido histórico como ese".

Orsi consideró un error los dichos de Delgado teniendo en cuenta la vocación histórica del Partido Nacional.

Temas de la nota Yamandú Orsi

Álvaro Delgado