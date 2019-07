Alumnos de una escuela rural están sin ir a clases ante posible caso de meningitis

Denuncian la existencia de un caso no confirmado de meningitis, y desde hace una semana no mandan a sus hijos a la escuela, porque entienden que no están dadas las condiciones sanitarias.

Los padres aseguran que las inspectoras departamental y de zona de Primaria estuvieron en la escuela y se comprometieron a darles una solución en 45 días.

Exigen una respuesta inmediata. Reclaman tener agua potable, baños en mejores condiciones y una campana, cuyo costo estiman en 59.000 pesos.