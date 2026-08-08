Alternatus rescató un gato montés que había matado a diez gallinas y logró devolverlo a la naturaleza

Alternatus Uruguay rescató a un gato montés que había matado a diez gallinas en la zona de Punta Negra, en el departamento de Maldonado.

Ignacio Etchandy contó que recibieron el llamado de la familia que había atrapado al animal, primero con una jaula trampa y luego, tras escapársele, con un tambor contenedor de leche hasta la llegada de los especialistas.

Etchandy afirmó que es un hecho frecuente la interacción entre la fauna silvestre y la doméstica, que tiene una mayor difusión a través de las redes sociales. "En realidad, es algo que pasa habitualmente", aseguró.

El experto destacó la manera en la que los vecinos de Punta Negra pudieron resolver el encuentro con el felino silvestre. "Entre todos se hizo una cadena para poder lograr el cometido de que ese animal volviera a la naturaleza", remarcó.

Temas de la nota Alternatus

Gato

rescate

Punta Negra