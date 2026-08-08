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80 PUESTO DE TRABAJO

Conflicto en FNC: empresa pide mejoras impositivas y plantea reducción de personal y revisión del acuerdo bipartito

La reestructura implica la reducción de 80 de los 400 puestos de trabajo. Desde el sindicato, se comprometen a no tomar medidas por 45 días para negociar y retoman la operativa completa en Montevideo.

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La empresa Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) emitió un comunicado en el que se expresa con respecto a la situación de la industria y a los altos costos que debe afrontar en Uruguay.

Tras la reunión tripartita de este viernes, se conoció la comunicación de la empresa en la que asegura que “elaborar una cerveza en Uruguay cuesta el doble que elaborarla en Argentina o Brasil. Esta diferencia se explica principalmente por los altos costos logísticos, laborales, de mano de obra e impositivos. Es por eso que a fines de junio anunciamos una revisión del negocio en el país para buscar alternativas que hagan viable la producción nacional. A partir de ahí iniciamos una serie de reuniones con distintos ministerios para buscar soluciones en conjunto, que incluyen mejoras impositivas, de costos energéticos y de encuadres sindicales en consejo de salarios”.

Además, informaron que mientras aguardan respuestas del gobierno sobre estos puntos, se planteó al sindicato la necesidad de realizar una reestructuración que incluya reducción de personal y eliminación de algunos beneficios otorgados de forma bipartita por encima de los laudos establecidos.

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Sindicato de FNC resolvió levantar parcialmente las medidas y envasar refrescos en Montevideo

“Durante la reunión se firmó un documento en el cual el sindicato se compromete a no realizar medidas durante los próximos 45 días y acordamos un próximo encuentro el 18 de agosto para continuar avanzando con las negociaciones”, agrega la empresa.

“El objetivo de todo este proceso es poder continuar realizando la producción de cerveza en el país y poder ofrecer a nuestros consumidores las mejores opciones a un precio accesible y continuar así con los 160 años de historia que tiene FNC en el país”, concluye en el comunicado.

Luego de una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo, desde el sindicato Bruno Pastorino consideró positivo el avance tras un mes y medio en conflicto y ante un "escenario más certero". "Hoy son mucho más certezas que incertidumbres que tenemos", aseguró.

El lunes, la planta de Montevideo volverá a estar completamente operativa. Hasta ahora, solo estaba envasado refrescos. Se inicia un ámbito de negociación por los próximos 45 días en los que el sindicato se compromete a no tomar medidas. La reestructura implicará la reducción de 80 de los 400 puestos de trabajo en las plantas de Montevideo y Minas.

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