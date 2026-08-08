Pereira aseguró que Lacalle Pou "luce mejor en la tribuna" y Orsi "en la cancha gobierna mejor"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, comparó los gobiernos de Yamandú Orsi y de Luis Lacalle Pou, y aseguró que el expresidente "luce mejor en la tribuna" y el actual mandatario "en la cancha gobierna mejor".

Pereira se refirió a los avances en las jubilaciones mínimas y aseguró que en el primer año y medio del actual gobierno hubo un crecimiento de 6,5%, mientras que en los cinco años de la pasada administración apenas se lograron mantener, dijo.

"Son un abismo las políticas", sostuvo. En materia salarial, Pereira indicó que en el gobierno de Lacalle Pou hubo pérdida en los primeros 40 meses y marcó un crecimiento de 2,3% durante el primer año de la actual gestión.

Además, mencionó la creación de 33.000 puestos de trabajo en lo que va del actual período, la mayoría en el interior al sur del río Negro, e instó a construir políticas para que la creación de empleo sea a nivel nacional. "Hay un gobierno que avanza", aseguró.

"Creo que hay una lógica, que es que Lacalle luce mejor en la tribuna cuando habla, cuando se expresa, cuando comunica y en la cancha tuvo resultados muy negativos. Cuando el gobierno del Frente Amplio asumió teníamos un déficit fiscal un punto mayor al que se había colocado en la Rendición de Cuentas; 1.000 millones de dólares, ese fue el clavo que nos dejó, y además nos dejó 1.000 millones de dólares de deuda. Además, nos dejó la compra de dos patrulleras oceánicas con garantías truchas. Ese es el tipo de gobierno, en la tribuna luce mejor; probablemente, Yamandú Orsi no luzca tan bien en la tribuna pero en la cancha gobierna mejor", indicó.

DEPORTADOS

Pereira también fue consultado este sábado tras el Plenario Nacional del Frente Amplio por la posibilidad de traer deportados de Estados Unidos a Uruguay. El presidente del Frente Amplio cuestionó la política migratoria del gobierno de Donald Trump y aseguró que siempre hay que negociar.

"Moneda de cambio no hay; hay un país que impone" que "coloca una lógica imperativa, de imperio, que es inamisible", afirmó. "Es una política exterior deplorable", acotó.

Pereira aseguró que Uruguay nunca dejó de conversar con Estados Unidos sobre ningún tema y que el límite es es la vulneración de los derechos humanos. Recordó el proceso por el que llegaron expresos de Guantánamo a Uruguay en diciembre de 2014 durante el gobierno de José Mujica.