Allanamientos en el marco de un crimen terminó con importante incautación de droga y la detención de dos mujeres

La Policía realizó allanamientos en una vivienda en el marco del homicidio ocurrido este domingo en el barrio La Unión. Al momento hay dos mujeres detenidas tras el hallazgo de droga.
La investigación por el hallazgo de la droga en la vivienda del barrio La Unión está a cargo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.
Personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos ingresó a la vivienda en busca de evidencias por el crimen y encontró varios ladrillos de droga.
Los efectivos solicitaron apoyo al equipo K9 de la Guardia Republicana para el rastreo de la sustancia. Información a la que accedió Subrayado indica que podría haber más droga enterrada y que la encontrada es una cantidad importante.
En el lugar trabaja personal de Policía Científica y de la Digoe.
