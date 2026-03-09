Allanamientos en el marco de un crimen terminó con importante incautación de droga y la detención de dos mujeres

La Policía realizó allanamientos en una vivienda en el marco del homicidio ocurrido este domingo en el barrio La Unión . Al momento hay dos mujeres detenidas tras el hallazgo de droga.

Personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos ingresó a la vivienda en busca de evidencias por el crimen y encontró varios ladrillos de droga.

Los efectivos solicitaron apoyo al equipo K9 de la Guardia Republicana para el rastreo de la sustancia. Información a la que accedió Subrayado indica que podría haber más droga enterrada y que la encontrada es una cantidad importante.

En el lugar trabaja personal de Policía Científica y de la Digoe.

La investigación por el hallazgo de la droga está a cargo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.