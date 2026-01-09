RECIBÍ EL NEWSLETTER
Operativo policial

Allanamientos contra bocas de droga en Maldonado Nuevo dejan cinco detenidos

Durante los allanamientos la Policía incautó además dos armas de fuego, cocaína, municiones y una moto robada.

Foto: Subrayado. Archivo.

La Policía de Maldonado allanó este jueves dos casas que funcionan como bocas de venta de drogas, sobre la calle Meboipe en el barrio Maldonado Nuevo. Cuatro hombres y una mujer, con y sin antecedentes, fueron arrestados y declaran este viernes ante la Fiscalía.

La Policía indicó que venía investigando los movimientos de las personas en esas bocas de drogas desde hace “varias semanas”.

Durante los procedimientos los efectivos incautaron dos armas de fuego de calibres .38 y .32, sus municiones correspondientes, cocaína, una balanza de precisión y celulares.

Además, fue incautada una moto que estaba denunciada como robada desde agosto de 2024, delito que fue cometido en el barrio Sarubbi de Maldonado. Ahora la Justicia deberá definir, en base a la investigación fiscal, el futuro judicial de los sospechosos.

El barrio Maldonado Nuevo había sido noticia el pasado fin de semana por haber ocurrido allí un homicidio. El autor se entregó ante las autoridades y fue condenado a 9 años de prisión.

