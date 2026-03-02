Nuevo comunicado de Cancillería hace referencia a muerte de niños y violación de derechos humanos en Irán

La Cancillería volvió a emitir un comunicado por la situación de Medio Oriente tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las consecuentes represalias, con “escalada de violencia”. Hace referencia a muerte de niños y violación de derechos humanos.

“Rechazar un ataque militar contra un Estado, en contravención del Derecho Internacional, no implica condonar las graves violaciones de Derechos Humanos que se cometen en el territorio del Estado agredido”, expresa el texto difundido por la Cancillería.

El gobierno llama que haya una “urgente desescalada” de la violencia y que las partes respeten el Derecho Internacional para actuar desde la diplomacia.

“El Gobierno uruguayo sigue con atención la situación en Medio Oriente y expresa su profunda preocupación por la ampliación de la escalada de violencia que aumenta el número de muertes civiles, especialmente niños y niñas, y la respuesta militar iraní contra diversos Estados de la región, incluyendo el Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, el Estado de Catar, Bahréin, Jordania, Iraq, Líbano, Omán, Estados y pueblos que Uruguay se solidariza”, indica Cancillería.

