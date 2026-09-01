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Jefe de Policía de Montevideo

Alfredo Clavijo: "Está sembrado de policías Montevideo y se va a ir incrementando cada día más esa fuerza"

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, respondió a las críticas sobre el despliegue policial en la capital y al planteo de tener presencia continua, 24 horas, en algunos barrios.

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El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, aseguró que la Policía Nacional está presente en todo el país, en todos los barrios de la capital y las 24 horas del día.

Así respondió a la consulta en el programa Arriba Gente de Canal 10 sobre el planteo que hizo el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda de desplegar a la Policía de forma continua, sin interrupciones, durante 24 horas, en algunos barrios de Montevideo y la zona metropolitana.

“24-7 la Policía Nacional brinda un servicios en todo el territorio y en Montevideo en todos los barrios. Está sembrado de policías Montevideo y se va a ir incrementando cada día más esa fuerza, en base a un principio claro, que es el principio de masa en el combate policial, que es que necesitamos más recursos en base a lo que vemos que ocurre. Cuando avanzamos, ellos están de alguna manera tratando de evitar que nosotros sigamos interrumpiendo su actividad criminal”, dijo Clavijo, e insistió: “Esa es la realidad, estamos en todo el territorio”.

Foto: FocoUy. 
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“Nosotros, policialmente, trabajamos todos los días incansablemente y está la prueba porque en los últimos meses hemos estado todo el tiempo en combate en todos los territorios, hemos tenido policías heridos desgraciadamente, por suerte ya están todos recuperados, y va a seguir estando eso”, agregó el jerarca policial.

“Nosotros entendemos que la Policía Nacional tiene control de todo el territorio. Que haya personas que quieran violar la ley y que buscan todos los mecanismos para hacerlo, eso es de hoy y es de siempre, porque la gente siempre ha tenido conductas ilícitas, delictivas y violentas a lo largo de la historia. Que hoy haya algo que el Estado no controla o no está en el territorio, desde el punto de vista policial, nosotros estamos”, aseguró.

Balaceras

El jefe de Policía de Montevideo fue consultado sobre las balaceras en varias zonas y barrios de la capital:

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