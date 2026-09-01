Alfredo Clavijo: "Está sembrado de policías Montevideo y se va a ir incrementando cada día más esa fuerza"

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, aseguró que la Policía Nacional está presente en todo el país, en todos los barrios de la capital y las 24 horas del día.

Así respondió a la consulta en el programa Arriba Gente de Canal 10 sobre el planteo que hizo el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda de desplegar a la Policía de forma continua, sin interrupciones, durante 24 horas, en algunos barrios de Montevideo y la zona metropolitana.

“24-7 la Policía Nacional brinda un servicios en todo el territorio y en Montevideo en todos los barrios. Está sembrado de policías Montevideo y se va a ir incrementando cada día más esa fuerza, en base a un principio claro, que es el principio de masa en el combate policial, que es que necesitamos más recursos en base a lo que vemos que ocurre. Cuando avanzamos, ellos están de alguna manera tratando de evitar que nosotros sigamos interrumpiendo su actividad criminal”, dijo Clavijo, e insistió: “Esa es la realidad, estamos en todo el territorio”.

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“Nosotros, policialmente, trabajamos todos los días incansablemente y está la prueba porque en los últimos meses hemos estado todo el tiempo en combate en todos los territorios, hemos tenido policías heridos desgraciadamente, por suerte ya están todos recuperados, y va a seguir estando eso”, agregó el jerarca policial.

“Nosotros entendemos que la Policía Nacional tiene control de todo el territorio. Que haya personas que quieran violar la ley y que buscan todos los mecanismos para hacerlo, eso es de hoy y es de siempre, porque la gente siempre ha tenido conductas ilícitas, delictivas y violentas a lo largo de la historia. Que hoy haya algo que el Estado no controla o no está en el territorio, desde el punto de vista policial, nosotros estamos”, aseguró.

Balaceras

El jefe de Policía de Montevideo fue consultado sobre las balaceras en varias zonas y barrios de la capital: