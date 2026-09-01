RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL TIEMPO

Una espesa niebla cubrió en pocos minutos Montevideo, la zona metropolitana y gran parte del sur del país

El martes amaneció con buen tiempo, de frío a fresco y cielo despejado, pero de golpe una espesa niebla cubrió todo y la visibilidad se redujo a 100 metro o incluso menos en Montevideo y el sur del país.

Palacio-Legislativo-con-niebla-cámara-de-Antel

Lo que empezó como un día primaveral, este martes a primera hora de la mañana, cambió en pocos minutos con una espesa niebla que cubrió Montevideo, la zona metropolitana y gran parte del sur del país. De fresco pasó a frío y la humedad incluso mojaba el piso y la ropa.

De acuerdo a los registros del Instituto Uruguayo de Meteorología, la visibilidad se redujo a 100 metros o menos en varias zonas de la capital, San José y Canelones.

En Montevideo, a las 7 de la mañana, la visibilidad alcanzaba los 9 kilómetros de distancia. En pocos minutos bajó a 500 metros e incluso menos.

siguen los dias primaverales, con ascenso de temperatura hasta el jueves, cuando vuelven las lluvias
Seguí leyendo

Siguen los días primaverales, con ascenso de temperatura hasta el jueves, cuando vuelven las lluvias

De todos formas las temperaturas máximas para este martes irán en ascenso y llegarían a los 17º en Montevideo, según el pronóstico de Nubel Cisneros para Subrayado. En el norte llegará a 21º.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANELONES

Militar a contramano causó siniestro fatal en Las Piedras; iba con tres menores en salida no autorizada de INAU
hay un identificado

En imágenes: así es la pieza oculta del Campeón del Siglo que hinchas de Peñarol usaron durante el clásico
Accidente fatal

Una joven en moto murió al ser chocada por un auto que cruzó la Rambla en Ciudad Vieja
Secretario de Presidencia

Alejandro Sánchez dijo que "hubo una confusión en las declaraciones del presidente" Orsi sobre denuncias por HIF Global
imágenes CON DRON

Video: así fue el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y policías tras el clásico; también muestra el ingreso a la pieza oculta

Te puede interesar

Consejo de Ministros este martes 1 de setiembre, con todos los ministros en sala y ningún subsecretario. Foto: Presidencia.
PRESIDENCIA

Orsi encabeza un nuevo Consejo de Ministros con agenda abierta en Torre Ejecutiva
Alfredo Clavijo: Está sembrado de policías Montevideo y se va a ir incrementando cada día más esa fuerza video
Jefe de Policía de Montevideo

Alfredo Clavijo: "Está sembrado de policías Montevideo y se va a ir incrementando cada día más esa fuerza"
Foto: FocoUy. 
recluido en rivera

Desde la cárcel, un recluso estafaba con la venta de garrafas de gas y le sumaron 6 meses de prisión

Dejá tu comentario