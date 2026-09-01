Lo que empezó como un día primaveral, este martes a primera hora de la mañana, cambió en pocos minutos con una espesa niebla que cubrió Montevideo, la zona metropolitana y gran parte del sur del país. De fresco pasó a frío y la humedad incluso mojaba el piso y la ropa.
Una espesa niebla cubrió en pocos minutos Montevideo, la zona metropolitana y gran parte del sur del país
El martes amaneció con buen tiempo, de frío a fresco y cielo despejado, pero de golpe una espesa niebla cubrió todo y la visibilidad se redujo a 100 metro o incluso menos en Montevideo y el sur del país.
De acuerdo a los registros del Instituto Uruguayo de Meteorología, la visibilidad se redujo a 100 metros o menos en varias zonas de la capital, San José y Canelones.
En Montevideo, a las 7 de la mañana, la visibilidad alcanzaba los 9 kilómetros de distancia. En pocos minutos bajó a 500 metros e incluso menos.
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Siguen los días primaverales, con ascenso de temperatura hasta el jueves, cuando vuelven las lluvias
De todos formas las temperaturas máximas para este martes irán en ascenso y llegarían a los 17º en Montevideo, según el pronóstico de Nubel Cisneros para Subrayado. En el norte llegará a 21º.
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