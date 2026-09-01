Una espesa niebla cubrió en pocos minutos Montevideo, la zona metropolitana y gran parte del sur del país

Lo que empezó como un día primaveral, este martes a primera hora de la mañana, cambió en pocos minutos con una espesa niebla que cubrió Montevideo, la zona metropolitana y gran parte del sur del país. De fresco pasó a frío y la humedad incluso mojaba el piso y la ropa.

De acuerdo a los registros del Instituto Uruguayo de Meteorología, la visibilidad se redujo a 100 metros o menos en varias zonas de la capital, San José y Canelones.

En Montevideo, a las 7 de la mañana, la visibilidad alcanzaba los 9 kilómetros de distancia. En pocos minutos bajó a 500 metros e incluso menos.

De todos formas las temperaturas máximas para este martes irán en ascenso y llegarían a los 17º en Montevideo, según el pronóstico de Nubel Cisneros para Subrayado. En el norte llegará a 21º.

Temas de la nota niebla

Montevideo