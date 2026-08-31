Alejandro Sánchez dijo que "hubo una confusión en las declaraciones del presidente" Orsi sobre denuncias por HIF Global

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez dijo que “obviamente hubo una confusión en las declaraciones del presidente” Orsi cuando la semana pasada se refirió a las denuncias presentadas en Argentina contra Uruguay por la instalación en Paysandú de la planta de hidrógeno verde HIF Global.

El sábado 29 la fiscal argentina que presentó la denuncia aseguró que no la había levantado y que seguía adelante con las instancias judiciales mientras Uruguay no responda sus demandas de información sobre la eventual contaminación de la planta de HIF Global en el río Uruguay y en Argentina.

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Desde el gobierno uruguayo se informó entonces que había dos denuncias, una de la fiscal argentina y otra del Municipio de Colón, y que a esta última se refería el presidente.

Este lunes 31 el Municipio de Colón aseguró en un comunicado que nunca presentó una denuncia, sino que solicitó información a Uruguay a través del mecanismo internacional creado por el Comité de Escazú (dentro de la Cepal).

También aclara que una vez obtenida la información requerida y tras la decisión de relocalizar la planta, desistía de cualquier otra consulta a través del Comité de Escazú.

Esta decisión de Colón llegó al gobierno uruguayo la semana pasada, el 25 de agosto.

La “confusión”

Entrevistado este lunes en radio Sarandí, Alejandro Sánchez dijo que el presidente Orsi se confundió, y agregó: “Hay dos elementos, una instancia judicial que impulsó esta señora (la fiscal) y también había una serie de reclamos por parte de los gobiernos, pero reclamos en términos de lo que se había estado conversando tanto con la provincia como con el gobierno nacional de Argentina e incluso con la ciudad de Colón, porque la planta se iba a instalar cerca del margen del río, ahí había una crítica con respecto a la contaminación visual, luego el proyecto tuvo un cambio de ingeniería para evitar esos problemas, con determinados cercos verdes y hoy el proyecto, si bien no ha finalizado ni tiene un contrato de inversión firme, el proyecto ha mudado su locación. Ya no va a estar en las márgenes del río sino que probablemente va a estar en otra locación, en uno de los predios donde estaba la terminal de Ancap”.

“Entonces, la confusión del presidente de la República es una serie de demandas del gobierno de Argentina que fueron levantadas en la medida que el problema de la contaminación visual ha sido descartado. Después en Argentina, en este caso particular, es una persona que hace una denuncia porque está en contra del hidrógeno verde y los efectos contaminantes del hidrógeno verde, que es un tema distinto y obviamente se sustanciará en la Justicia argentina, y en esto quiero ser muy claro, nosotros somos muy respetuosos pero nosotros tenemos un tratado común entre los dos países de la utilización del río Uruguay, ahora, lo que hacemos en territorio nacional es soberano, por lo tanto no hay juez argentino que le imponga ni sanciones ni le establezca reglas de juego a Uruguay, porque Uruguay tiene su Constitución, sus leyes y diría más, tiene estándares de protección ambiental muy superiores a los que tiene la Argentina”, aseguró Sánchez.

Consultado entonces sobre la confusión de Orsi, el secretario de Presidencia agregó: “Claro, porque se refirió a un proceso judicial cuando en realidad no era un proceso judicial lo que estábamos levantando con respecto a la relocalización”.