Siguen los días primaverales, con ascenso de temperatura hasta el jueves, cuando desmejora y vuelven las lluvias

El tiempo sigue estable por estas horas, con jornadas primaverales y temperaturas en ascenso hasta 24º. Pero el jueves desmejora y vuelven las lluvias, con nuevo descenso de temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El miércoles tiene un comienzo de jornada fría con cielo parcialmente nublado, nieblas y neblinasa aisladas en las primeras horas. La tarde continuará fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad, volviéndose inestable hacia la noche por el suroeste.

El jueves se espera una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de lluvias y tormentas aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura. Martes 1 de setiembre Zona Norte: máxima 21º y mínima 8º Zona Sur: máxima 19º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º Miércoles 2 Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º Zona Sur: máxima 21º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º Jueves 3 Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º

Temas de la nota temperatura

lluvias