El tiempo sigue estable por estas horas, con jornadas primaverales y temperaturas en ascenso hasta 24º. Pero el jueves desmejora y vuelven las lluvias, con nuevo descenso de temperatura.
Siguen los días primaverales, con ascenso de temperatura hasta el jueves, cuando desmejora y vuelven las lluvias
El tiempo sigue estable por estas horas, con jornadas primaverales y temperaturas en ascenso hasta 24º. Pero el jueves desmejora y vuelven las lluvias, con nuevo descenso de temperatura. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.
El miércoles tiene un comienzo de jornada fría con cielo parcialmente nublado, nieblas y neblinasa aisladas en las primeras horas. La tarde continuará fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad, volviéndose inestable hacia la noche por el suroeste.
Comienzo de semana frío pero con ascenso de temperatura en la tarde; lluvias y lloviznas en el norte
El jueves se espera una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de lluvias y tormentas aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.
Martes 1 de setiembre
Zona Norte: máxima 21º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 19º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º
Miércoles 2
Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 21º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º
Jueves 3
Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º
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