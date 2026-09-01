RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Siguen los días primaverales, con ascenso de temperatura hasta el jueves, cuando desmejora y vuelven las lluvias

El tiempo sigue estable por estas horas, con jornadas primaverales y temperaturas en ascenso hasta 24º. Pero el jueves desmejora y vuelven las lluvias, con nuevo descenso de temperatura. Los detalles día a día.

amanecer-cielo-despegado-algo-nuboso-mdeo

El tiempo sigue estable por estas horas, con jornadas primaverales y temperaturas en ascenso hasta 24º. Pero el jueves desmejora y vuelven las lluvias, con nuevo descenso de temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El miércoles tiene un comienzo de jornada fría con cielo parcialmente nublado, nieblas y neblinasa aisladas en las primeras horas. La tarde continuará fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad, volviéndose inestable hacia la noche por el suroeste.

comienzo de semana frio pero con ascenso de temperatura en la tarde; lluvias y lloviznas en el norte
Seguí leyendo

Comienzo de semana frío pero con ascenso de temperatura en la tarde; lluvias y lloviznas en el norte

El jueves se espera una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de lluvias y tormentas aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

Martes 1 de setiembre

Zona Norte: máxima 21º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º

Miércoles 2

Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 21º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º

Jueves 3

Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANELONES

Militar a contramano causó siniestro fatal en Las Piedras; iba con tres menores en salida no autorizada de INAU
hay un identificado

En imágenes: así es la pieza oculta del Campeón del Siglo que hinchas de Peñarol usaron durante el clásico
Accidente fatal

Una joven en moto murió al ser chocada por un auto que cruzó la Rambla en Ciudad Vieja
Secretario de Presidencia

Alejandro Sánchez dijo que "hubo una confusión en las declaraciones del presidente" Orsi sobre denuncias por HIF Global
imágenes CON DRON

Video: así fue el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y policías tras el clásico; también muestra el ingreso a la pieza oculta

Te puede interesar

Consejo de Ministros este martes 1 de setiembre, con todos los ministros en sala y ningún subsecretario. Foto: Presidencia.
PRESIDENCIA

Orsi encabeza un nuevo Consejo de Ministros con agenda abierta en Torre Ejecutiva
Alfredo Clavijo: Está sembrado de policías Montevideo y se va a ir incrementando cada día más esa fuerza video
Jefe de Policía de Montevideo

Alfredo Clavijo: "Está sembrado de policías Montevideo y se va a ir incrementando cada día más esa fuerza"
Foto: FocoUy. 
recluido en rivera

Desde la cárcel, un recluso estafaba con la venta de garrafas de gas y le sumaron 6 meses de prisión

Dejá tu comentario