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Allanamientos culminaron con un detenido de 19 años y la incautación de armas, cartuchos, droga, celulares y dinero

La investigación continúa bajo la órbita de las Fiscalías competentes, mientras se analizan los elementos incautados y se procura establecer la participación de los involucrados en la rapiña a un repartidor.

Ministerio del Interior&nbsp;

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Allanamientos culminaron con un joven de 19 años detenido y la incautación de dos armas, 12 cartuchos, drogas, celulares y dinero en efectivo, en la zona de Camino al Paso del Andaluz.

En el marco de la investigación por una rapiña ocurrida el pasado 26 de agosto contra un trabajador que se disponía a entregar un pedido, efectivos del Departamento de Delitos contra la Propiedad de la Zona Operacional III realizaron dos allanamientos en distintos puntos de su jurisdicción.

El hecho ocurrió cuando la víctima concurrió a una dirección para entregar el pedido realizado en la panadería donde trabaja. Al llegar y no encontrar a la persona que había efectuado la solicitud, llamó al número que había hecho el pedido.

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En ese momento observó a dos jóvenes llegaron al lugar y lo agredieron, llevándose la moto del trabajador.

Durante la mañana de este lunes, personal del Área de Investigaciones llevó adelante un allanamiento una de las viviendas y detuvo a un joven de 19 años, quien intentó darse a la fuga por los fondos.

Los efectivos incautaron dos revólveres calibre 22, ambos sin numeración visible, 12 cartuchos, 76 envoltorios de cocaína, una bolsa con sustancia vegetal, siete balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, una terminal POS, un cuaderno con anotaciones y una moto que presentaba adulteraciones en las numeraciones de motor y chasis.

En el segundo inmueble allanado fue ubicado un adolescente presuntamente vinculado a la investigación. En el lugar se incautaron cuatro teléfonos celulares, que fueron puestos a disposición de la Justicia.

La investigación continúa bajo la órbita de las Fiscalías competentes, mientras se analizan los elementos incautados y se procura establecer la participación de los involucrados en la rapiña investigada.

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