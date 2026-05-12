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INFORME DEL SINAE

Alerta por frío extremo: 3.291 personas asistidas; no hubo internaciones compulsivas ni detenciones por desacato

En refugios del Mides fueron atendidas 2.639 personas (1.931 en Montevideo y 708 en el interior), y 652 en los centros de evacuación del Sinae (346 en Montevideo y 306 en el interior).

REFUGIO--MIDES--24-HORAS

El operativo interinstitucional del gobierno para atender la situación de personas en la calle ante la alerta roja por frío extremo asistió a 3.291 personas (2.277 en Montevideo y 1.014 en el interior) en la noche del lunes 11 y madrugada de este martes 12, de acuerdo al informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

En refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fueron atendidas 2.639 personas (1.931 en Montevideo y 708 en el interior), y 652 en los centros de evacuación del Sinae (346 en Montevideo -129 en el Polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, 83 en el Servicio de Transporte del Ejército y 134 en el local de UTE de calle Cuareim- y 306 en el interior).

En total, se realizaron 293 traslados y no hubo internaciones compulsivas ni detenciones por desacato. Además, hubo 29 atenciones médicas, pero no fue necesario realizar derivaciones a centros de salud.

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