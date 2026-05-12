El operativo interinstitucional del gobierno para atender la situación de personas en la calle ante la alerta roja por frío extremo asistió a 3.291 personas (2.277 en Montevideo y 1.014 en el interior) en la noche del lunes 11 y madrugada de este martes 12, de acuerdo al informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
Alerta por frío extremo: 3.291 personas asistidas; no hubo internaciones compulsivas ni detenciones por desacato
En refugios del Mides fueron atendidas 2.639 personas (1.931 en Montevideo y 708 en el interior), y 652 en los centros de evacuación del Sinae (346 en Montevideo y 306 en el interior).
En refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fueron atendidas 2.639 personas (1.931 en Montevideo y 708 en el interior), y 652 en los centros de evacuación del Sinae (346 en Montevideo -129 en el Polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, 83 en el Servicio de Transporte del Ejército y 134 en el local de UTE de calle Cuareim- y 306 en el interior).
En total, se realizaron 293 traslados y no hubo internaciones compulsivas ni detenciones por desacato. Además, hubo 29 atenciones médicas, pero no fue necesario realizar derivaciones a centros de salud.
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