Prisión preventiva para el joven de 20 años que estaba requerido y se entregó por homicidio en Pan de Azúcar

Va a prisión preventiva por 180 días Agustín Fernández Reyes, el joven de 20 años que se entregó por el homicidio que ocurrió en la madrugada del sábado en Pan de Azúcar .

La medida cautelar es por riesgo de fuga. Luego de cometer el crimen el sábado, estuvo prófugo y el Ministerio del Interior solicitó la colaboración de la población para dar con él.

El imputado vive en Minas y su defensa solicitará que aguarde la investigación en la cárcel Campanero de esta localidad.

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Fernández Reyes fue imputado por homicidio y tiene antecedentes por disparos de arma de fuego y lesiones. Se presentó en la Seccional 1ª de Minas a las 10:45 de este martes. Efectivos del Departamento de Homicidios de Maldonado viajaron al lugar y lo llevarán hacia esa ciudad, donde compareció ante la Fiscalía de 2° turno departamental, quien lleva adelante la investigación.

El crimen ocurrió a las dos de la madrugada del sábado frente a la plaza 19 de Abril de la ciudad, ubicada en Félix de Lizarza y Lavalleja. Videos a los que accedió Subrayado muestran el momento del crimen: se observa al agresor correr detrás de las víctimas con un arma en mano y disparar al menos tres veces. Alrededor se observan varias personas.

“De las primeras averiguaciones se pudo establecer que la víctima habría mantenido una discusión con un hombre, quien se retiró del lugar y posteriormente regresó efectuando disparos con un arma de fuego hacia el herido, dándose luego a la fuga”, señaló entonces la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado.

Los médicos informaron la muerte de la víctima por un disparo en el pecho; era un hombre de 30 años con antecedentes penales.

Quien trasladó a la víctima recibió un roce de bala pero se encuentra fuera de peligro.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, anunció controles en Pan de Azúcar, con la finalidad de aumentar la presencia policial y prevenir situaciones violentas.