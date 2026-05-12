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ACTIVIDADES EN UDELAR

Jornada de concientización sobre la sal: "En Uruguay estamos consumiendo el doble de lo que debemos"

Nutricionista explicó que la mayor parte de la sal que consumen los uruguayos está en productos procesados o ultraprocesados.

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En el marco de la Semana de concientización sobre el consumo de sal, se realizó una jornada interinstitucional en la explanada de la Universidad de la República (Udelar).

"Estamos varias instituciones y organizaciones acá en la explanada de la Universidad, para concientizar a la población sobre el exceso en el consumo de sal en los productos procesados y ultraprocesados. Estos alimentos que son habitualmente de consumo diario y que nosotros no podemos elegir ponerles o no ponerles la sal", explicó Melissa Guedes, nutricionista de la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS).

En ese sentido, explicó que se necesita una regulación respecto a la sal que se agrega a los alimentos procesados y ultraprocesados.

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"En Uruguay estamos consumiendo el doble de sal de lo que debemos según las recomendaciones. Entonces, ya sabemos que el problema viene a través del consumo, que el 70% del sodio que consumimos viene a través del consumo de estos alimentos", agregó.

"Lo que queremos es que se pueda cambiar, no solo de lo individual, sino desde la regulación del sodio de estos alimentos, para que podamos tener al final del día un menor consumo de sodio", dijo Guedes.

En la actividad, el programa Cocina Uruguay de la Intendencia de Montevideo dispuso degustaciones sin sal. Asistentes a la jornada también podían hacerse un chequeo exprés para detectar señales de alerta en relación a la hipertensión.

TESTIMONIO SAL

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