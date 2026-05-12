Amenazaron a una psicóloga de una escuela de Neptunia tras detectar un caso de violencia intrafamiliar

Una psicóloga que trabaja en la Escuela 219 de Neptunia, en Canelones, fue amenazada tras detectar una situación de violencia intrafamiliar que involucraba a una alumna de 7 años.

El episodio ocurrió a principios de la semana pasada y fue informado a Subrayado por el presidente de la Asociación de Funcionarios de Primaria, Fernando Prego.

La profesional, que integra el programa Escuelas Disfrutables, intervino en el caso de la niña y posteriormente la madre y el padrastro de la menor concurrieron al centro educativo para amenazarla. Cuando llegaron, la psicóloga ya se había retirado, pero funcionarios de la escuela fueron testigos de la situación.

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La directora y el subdirector de la institución fueron insultados.

“La psicóloga fue amenazada por cumplir su trabajo”, lamentó Prego.

Tras una asamblea y una reunión entre autoridades de la escuela, los familiares depusieron su actitud y acordaron no tomar represalias.

Este lunes la inspectora de zona, junto a la directora y el subdirector, mantuvieron una reunión con la madre y el padrastro de la niña. “Llegaron a buen término, se desestimó la denuncia de amenaza por el compromiso de que no tomarán represalias”, agregó Prego.

En tanto, la niña, desde ese mismo día, fue derivada a un hogar de INAU, informó el dirigente.