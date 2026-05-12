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niña al INAU

Amenazaron a una psicóloga de una escuela de Neptunia tras detectar un caso de violencia intrafamiliar

Los familiares de una alumna fueron al centro educativo y amenazaron e insultaron a funcionarios, denunciaron funcionarios de Primaria. En tanto, la niña, fue derivada a un hogar de INAU.

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Una psicóloga que trabaja en la Escuela 219 de Neptunia, en Canelones, fue amenazada tras detectar una situación de violencia intrafamiliar que involucraba a una alumna de 7 años.

El episodio ocurrió a principios de la semana pasada y fue informado a Subrayado por el presidente de la Asociación de Funcionarios de Primaria, Fernando Prego.

La profesional, que integra el programa Escuelas Disfrutables, intervino en el caso de la niña y posteriormente la madre y el padrastro de la menor concurrieron al centro educativo para amenazarla. Cuando llegaron, la psicóloga ya se había retirado, pero funcionarios de la escuela fueron testigos de la situación.

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La directora y el subdirector de la institución fueron insultados.

“La psicóloga fue amenazada por cumplir su trabajo”, lamentó Prego.

Tras una asamblea y una reunión entre autoridades de la escuela, los familiares depusieron su actitud y acordaron no tomar represalias.

Este lunes la inspectora de zona, junto a la directora y el subdirector, mantuvieron una reunión con la madre y el padrastro de la niña. “Llegaron a buen término, se desestimó la denuncia de amenaza por el compromiso de que no tomarán represalias”, agregó Prego.

En tanto, la niña, desde ese mismo día, fue derivada a un hogar de INAU, informó el dirigente.

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