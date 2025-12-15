RECIBÍ EL NEWSLETTER
Secretario de presidencia

Alejandro Sánchez habló del "cambio de signo" en Chile tras la victoria de Kast: "Espero que sea para mejor"

““Hubo democracia. Cuando hay democracia siempre uno tiene que estar contento”, expresó el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

Foto: Subrayado. Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia.

Foto: Subrayado. Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este lunes al triunfo de José Antonio Kast en el balotaje presidencial de Chile y habló de un “cambio de signo” político. “Hubo democracia. Cuando hay democracia siempre uno tiene que estar contento. Por supuesto que hay que respetar los resultados. Hay un cambio de signo en el gobierno de Chile, espero que sea para mejor de los chilenos”, afirmó.

Sánchez señaló que Uruguay mantiene un buen vínculo tanto con Estados Unidos como con los países de América Latina y remarcó que, más allá de las distintas ideologías, es necesario priorizar a la gente. En ese sentido, sostuvo que los países de la región deben mirar al mundo, desarrollarse, generar inversiones y enfrentar problemas como el narcotráfico y la seguridad, temas que, dijo, no tienen signo ideológico.

El jerarca planteó además la necesidad de trabajar por la unidad latinoamericana y de construir en conjunto una agenda de mayor soberanía para la región. A su entender, el objetivo debe ser que América Latina sea un continente de paz y que pueda resolver los problemas sociales que persisten. “Eso no se logra con grandes discursos, sino con políticas concretas”, expresó.

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia.
Seguí leyendo

Alejandro Sánchez dijo que a Delgado "nada le viene bien" y pidió dejar las "mezquindades" de lado

Por su lado, el presidente Yamandú Orsi se comunicó en la noche de este domingo con el presidente electo. Según informó Presidencia en un comunicado, Orsi lo saludó por el triunfo y le deseó éxito en la futura gestión, y ambos acordaron mantener una comunicación telefónica este lunes.

Kast ganó el balotaje presidencial en Chile con el 58% de los votos y se convertirá en el mandatario más identificado con la extrema derecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Tras conocerse el resultado, mandatarios de América Latina, Estados Unidos y Europa lo felicitaron y manifestaron su disposición a mantener vínculos con su futuro gobierno.

En un discurso ante sus seguidores en Santiago, el presidente electo prometió “restablecer la ley” y afirmó que su triunfo representa “la esperanza de vivir sin miedo”. Kast, abogado de 59 años y líder del Partido Republicano, asumirá el cargo el 11 de marzo por un período de cuatro años.

Durante la campaña planteó una agenda centrada en el combate a la delincuencia y la migración irregular, con la promesa de deportar a cientos de miles de personas sin papeles, en su mayoría venezolanos. También defendió el legado de la dictadura de Pinochet y describió a Chile como un país en deterioro por el avance del narcotráfico y la inseguridad, uno de los principales problemas señalados por la ciudadanía en las encuestas.

Su rival, Jeannette Jara, reconoció la derrota y anunció que ejercerá una oposición exigente. El triunfo de Kast, definido en el balotaje del domingo, generó además protestas en Santiago y una rápida reacción de la comunidad internacional.

Con información de AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Policía Caminera
RUTA 102

Camión militar cruzó de senda e impactó contra otro y un ómnibus; hay un lesionado grave y tres leves
"TERNEROS GRANDES"

MGAP analiza procedencia de vacunos hallados muertos en la playa de Punta Rubia, en Rocha
Pronóstico

Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes
BARRIO COLÓN

Siniestro entre moto y bici dejó dos niñas heridas; Científica demoró casi 24 horas en llegar a la escena
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

El Correo abrió un llamado laboral con un sueldo de más de $ 200.000: requisitos y tareas a desarrollar

Te puede interesar

Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito estaría cayendo el contrato y maneja por lo menos dos alternativas video
CONSTRUCCIÓN DE PATRULLAS OCEÁNICAS

Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito "estaría cayendo el contrato" y maneja "por lo menos dos alternativas"
Pedro Bordaberry despide a Luis Alberto Heber en el Senado.  video
ASAMBLEA GENERAL

Bordaberry presentó proyecto de reconciliación, verdad y nunca más para "cerrar las heridas aún abiertas" de la dictadura
Proyecto de Goñi permite otorgar prisión domiciliaria a mayores de 70 años presos por hechos de hace más de 30 años video
PARTIDO NACIONAL

Proyecto de Goñi permite otorgar prisión domiciliaria a mayores de 70 años presos por hechos de hace más de 30 años

Dejá tu comentario