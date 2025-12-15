Alejandro Sánchez habló del "cambio de signo" en Chile tras la victoria de Kast: "Espero que sea para mejor"

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , se refirió este lunes al triunfo de José Antonio Kast en el balotaje presidencial de Chile y habló de un “cambio de signo” político. “Hubo democracia. Cuando hay democracia siempre uno tiene que estar contento. Por supuesto que hay que respetar los resultados. Hay un cambio de signo en el gobierno de Chile, espero que sea para mejor de los chilenos”, afirmó.

Sánchez señaló que Uruguay mantiene un buen vínculo tanto con Estados Unidos como con los países de América Latina y remarcó que, más allá de las distintas ideologías, es necesario priorizar a la gente. En ese sentido, sostuvo que los países de la región deben mirar al mundo, desarrollarse, generar inversiones y enfrentar problemas como el narcotráfico y la seguridad, temas que, dijo, no tienen signo ideológico.

El jerarca planteó además la necesidad de trabajar por la unidad latinoamericana y de construir en conjunto una agenda de mayor soberanía para la región. A su entender, el objetivo debe ser que América Latina sea un continente de paz y que pueda resolver los problemas sociales que persisten. “Eso no se logra con grandes discursos, sino con políticas concretas”, expresó.

Por su lado, el presidente Yamandú Orsi se comunicó en la noche de este domingo con el presidente electo. Según informó Presidencia en un comunicado, Orsi lo saludó por el triunfo y le deseó éxito en la futura gestión, y ambos acordaron mantener una comunicación telefónica este lunes.

Kast ganó el balotaje presidencial en Chile con el 58% de los votos y se convertirá en el mandatario más identificado con la extrema derecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Tras conocerse el resultado, mandatarios de América Latina, Estados Unidos y Europa lo felicitaron y manifestaron su disposición a mantener vínculos con su futuro gobierno.

En un discurso ante sus seguidores en Santiago, el presidente electo prometió “restablecer la ley” y afirmó que su triunfo representa “la esperanza de vivir sin miedo”. Kast, abogado de 59 años y líder del Partido Republicano, asumirá el cargo el 11 de marzo por un período de cuatro años.

Durante la campaña planteó una agenda centrada en el combate a la delincuencia y la migración irregular, con la promesa de deportar a cientos de miles de personas sin papeles, en su mayoría venezolanos. También defendió el legado de la dictadura de Pinochet y describió a Chile como un país en deterioro por el avance del narcotráfico y la inseguridad, uno de los principales problemas señalados por la ciudadanía en las encuestas.

Su rival, Jeannette Jara, reconoció la derrota y anunció que ejercerá una oposición exigente. El triunfo de Kast, definido en el balotaje del domingo, generó además protestas en Santiago y una rápida reacción de la comunidad internacional.

Con información de AFP.