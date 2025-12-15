RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en la teja

Mataron a un hombre de 84 años: el cuerpo fue hallado en su dormitorio con cortes y golpes en la cabeza

El hombre tenía 84 años y fue hallado muerto en la mañana de este lunes en su dormitorio, en La Teja. La investigación pasó al Departamento de Homicidios.

Investigación apunta a un sobrino de la víctima.

Foto: Subrayado. Policía trabajaba en la escena del homicidio en La Teja.

Un hombre de 84 años fue asesinado y su cuerpo fue hallado a las once de la mañana de este lunes en su dormitorio. La casa está ubicada en Concordia y José Mármol, barrio La Teja, en Montevideo.

Una persona llamó al 911 para informar que la puerta de la vivienda estaba violentada. Cuando los efectivos llegaron al lugar, con autorización de un familiar, ingresaron a la casa y encontraron a la víctima, que estaba tendida sobre la cama, con cortes y golpes en la cabeza.

Además, la hermana del hombre, quien está en silla de ruedas y tiene dificultades de movilidad, fue encontrada en buen estado de salud, en otro dormitorio.

Camión militar cruzó de senda e impactó contra otro y un ómnibus; hay un lesionado grave y tres leves

De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, la puerta del fondo estaba forzada y la del frente permanecía sin ningún tipo de tranca.

El Departamento de Homicidios de la Policía está a cargo de la investigación, en conjunto con la Fiscalía. Según los primeros datos, las indagatorias apuntan a un sobrino de la víctima, de 34 años, quien tiene consumo problemático de drogas y había tenido discrepancias con el hombre.

El sospechoso permanece prófugo.

Además de los cortes en la cabeza y hematomas en la cara, la víctima estaba cubierta con una sábana y prendas de vestir. Policía Científica perició la escena del homicidio.

