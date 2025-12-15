Mataron a un hombre de 84 años: el cuerpo fue hallado en su dormitorio con cortes y golpes en la cabeza

Un hombre de 84 años fue asesinado y su cuerpo fue hallado a las once de la mañana de este lunes en su dormitorio. La casa está ubicada en Concordia y José Mármol, barrio La Teja, en Montevideo.
Una persona llamó al 911 para informar que la puerta de la vivienda estaba violentada. Cuando los efectivos llegaron al lugar, con autorización de un familiar, ingresaron a la casa y encontraron a la víctima, que estaba tendida sobre la cama, con cortes y golpes en la cabeza.
Además, la hermana del hombre, quien está en silla de ruedas y tiene dificultades de movilidad, fue encontrada en buen estado de salud, en otro dormitorio.
De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, la puerta del fondo estaba forzada y la del frente permanecía sin ningún tipo de tranca.
El Departamento de Homicidios de la Policía está a cargo de la investigación, en conjunto con la Fiscalía. Según los primeros datos, las indagatorias apuntan a un sobrino de la víctima, de 34 años, quien tiene consumo problemático de drogas y había tenido discrepancias con el hombre.
El sospechoso permanece prófugo.
Además de los cortes en la cabeza y hematomas en la cara, la víctima estaba cubierta con una sábana y prendas de vestir. Policía Científica perició la escena del homicidio.
