Mataron a un hombre de 84 años: el cuerpo fue hallado en su dormitorio con cortes y golpes en la cabeza

Un hombre de 84 años fue asesinado y su cuerpo fue hallado a las once de la mañana de este lunes en su dormitorio. La casa está ubicada en Concordia y José Mármol, barrio La Teja , en Montevideo.

Una persona llamó al 911 para informar que la puerta de la vivienda estaba violentada. Cuando los efectivos llegaron al lugar, con autorización de un familiar, ingresaron a la casa y encontraron a la víctima, que estaba tendida sobre la cama, con cortes y golpes en la cabeza.

Además, la hermana del hombre, quien está en silla de ruedas y tiene dificultades de movilidad, fue encontrada en buen estado de salud, en otro dormitorio.

De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, la puerta del fondo estaba forzada y la del frente permanecía sin ningún tipo de tranca.

El Departamento de Homicidios de la Policía está a cargo de la investigación, en conjunto con la Fiscalía. Según los primeros datos, las indagatorias apuntan a un sobrino de la víctima, de 34 años, quien tiene consumo problemático de drogas y había tenido discrepancias con el hombre.

El sospechoso permanece prófugo.

Además de los cortes en la cabeza y hematomas en la cara, la víctima estaba cubierta con una sábana y prendas de vestir. Policía Científica perició la escena del homicidio.