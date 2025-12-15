El derechista José Antonio Kast es el presidente electo de Chile: ganó el balotaje con 58% de los votos

José Antonio Kast , el candidato más a la extrema derecha desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet hace 35 años, arrasó en el balotaje del domingo y prometió "restablecer la ley" como presidente de Chile .

"Vamos a restablecer la ley. Vamos a establecer el respeto a la ley en todas las regiones", dijo Kast en un discurso conciliador ante miles de seguidores en Santiago , algunos agitando banderas y retratos con la imagen de Pinochet.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58% de los votos frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, según el conteo casi finalizado de los sufragios.

Asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años.

El devoto católico y padre de nueve hijos promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Defiende a la dictadura de Pinochet (1973-1990) que dejó 3.200 muertos y desaparecidos y decenas de miles de torturados y presos políticos. Ha dicho que si Pinochet estuviera vivo habría votado por él.

"Ya estábamos bien cansados a nivel país del desgaste económico (...) Se extrañaba la derecha", sostuvo Maribel Saavedra, una votante de Kast de 42 años que abría un champán en la calle para festejar. Esta asistenta social dijo esperar que Kast "refuerce el país con trabajo" y "regularice el tema inmigratorio".

Primera protesta.

Jara, una abogada de 51 años que fue ministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric y redujo la jornada laboral a 40 horas semanales, admitió su derrota rápidamente y prometió una oposición "exigente".

Apenas electo, Kast enfrentó su primera protesta. Decenas de manifestantes de izquierda fueron dispersados con potentes chorros de agua por la policía en Santiago, informó la prensa local. El metro debió cerrar un acceso a raíz de los incidentes.

El presidente argentino Javier Milei fue el primero de América Latina en felicitar a su "amigo" Kast. "Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada", afirmó en la red social X.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que espera cooperar con Kast para "fortalecer la seguridad pública, poner fin a la migración ilegal y revitalizar nuestra relación comercial".

El presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, le deseó "pleno éxito" y dijo que seguirá trabajando para tener "excelentes relaciones bilaterales".

En Europa, el gobierno español felicitó a Kast por su victoria y expresó su voluntad de "trabajar de forma estrecha" con su próximo ejecutivo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió asimismo al nuevo dirigente que ambos países sigan "trabajando juntos".

"Un Pinochet sin uniforme".

Kast aseguró durante toda la campaña que Chile "se cae a pedazos". Este fue su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

En sus actos públicos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este exdiputado presentó a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narco, que se aleja del "milagro económico" que lo tornó una de las naciones más exitosas de Latinoamérica.

El 63% de los chilenos afirma que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguido por el bajo crecimiento, según un sondeo Ipsos de octubre.

Aunque hay crímenes más violentos que han aumentado y han llegado al país bandas extranjeras como el Tren de Aragua, el miedo a la delincuencia en Chile es muy superior a las cifras de delitos violentos.

Muchos chilenos reclaman un cambio. Pero Cecilia Mora, una jubilada de 71 años, votó a Jara para preservar los beneficios sociales y porque Kast le parece "un Pinochet sin uniforme".

"Quiero que mi país vuelva a ser tranquilo, que uno pueda caminar por las calles libremente sin el temor que te quiten la cartera" pero "Kast me recuerda mucho a la dictadura", dijo.

Un voto por temor al comunismo.

En esta última campaña Kast evitó hablar de Pinochet y de otros temas que podían restarle votos, como su oposición al aborto bajo cualquier circunstancia.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que el padre de Kast, nacido en Alemania, fue miembro del Partido Nazi de Adolf Hitler.

Kast afirma, por el contrario, que su padre fue un conscripto forzado en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y niega que haya sido un partidario del movimiento nazi.

Desde 2010 la derecha y la izquierda se alternan en el poder en Chile en cada elección presidencial. El voto fue obligatorio en estas presidenciales por la primera vez en más de una década.

"No hay que pensar que (Kast) tiene un mandato super fuerte para hacer lo que quiere", porque mucha gente lo vota por temor a Jara, estimó Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile.

FUENTE: AFP.