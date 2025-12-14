MGAP analiza procedencia de vacunos hallados muertos en la playa de Punta Rubia, en Rocha

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca analiza el hallazgo de vacunos muertos en la zona de la playa de Punta Rubia , próximo a La Pedrera, en el departamento de Rocha.

El concejal de La Paloma, Pablo García, dijo a Subrayado que se trata de terneros grandes que fueron arrojados de un barco debido a las características que presentan.

"Lo abren para saber el síntoma del fallecimiento y luego para que se hunda rápido, le abren el vacío", explicó.

Y agregó. "Tienen una caravana blanca, que yo sepa en Uruguay no corresponde y encima no tiene lectura escrita. Acá son amarillas con números negros".

Según comentó, se trata de tres animales que aparecieron en la costa el jueves, que no murieron ahogados si no por una enfermedad.

Hasta el momento no hay certezas sobre el origen de estos animales.