El Correo abrió un llamado laboral con un sueldo de más de $ 200.000: requisitos y tareas a desarrollar

El Correo abrió un llamado laboral con un sueldo de más $ 200.000. El plazo de inscripción es hasta el 31 de diciembre a la hora 23.00.

Las bases del llamado indican que el régimen será de 40 horas semanales de lunes a viernes, el horario no está definido, ya que será determinado por la gerencia del área.

La base salarial que ofrece el cargo es de $ 74.246 nominales, el sueldo final puede ser de $ 229.857 porque se complementa con $ 24.746 por extensión horaria, $ 2.871 por complemento de salud, $ 108.991 de compensación “de tareas de gerente” y $ 19.003 de partida de alimentación.

Requisitos:

Ser mayor de 18 años y ciudadano uruguayo y ser egresado de Ingeniería Eléctrica o en Computación tanto de la Udelar como de cualquier otra institución habilitada por el MEC.

Experiencia laboral, como mínimo, de tres años en supervisión de equipos.

Tareas a desarrollar:

Coordinar las tareas de las unidades dependientes de la división infraestructura tecnológica de la ANC.

Supervisar la gestión y administración de la infraestructura tecnológica de la ANC: data centers, servidores, bases de datos, red de datos, PC y periféricos, impresoras, dispositivos móviles, telefonía y equipamiento de TIC en general.

Definir e implementar la estrategia de continuidad del negocio de la ANC en lo relativo a infraestructura tecnológica, incluyendo pero no limitándose a: política de respaldos y recuperación de la información, plan de contingencia ante eventos inesperados y alta disponibilidad a nivel de infraestructura de TI.

Definir e implementar el plan de actualización de los diferentes componentes de la Infraestructura Tecnológica de la ANC.

Realizar la propuesta para el presupuesto anual de infraestructura tecnológica.

Realizar las solicitudes de compras así como la evaluación de ofertas del equipamiento, software y servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la ANC, así como participar en los procesos de compra que requieran definiciones o decisiones relativas a infraestructura tecnológica.

Definir e implementar mejoras en los procesos internos de las unidades de infraestructura tecnológica, así como en procesos que impliquen relacionamiento entre ellos y con otros sectores de la ANC buscando la mejora continua de los mismos.

Coordinar actividades con otros sectores, dentro y fuera del área de sistemas de información.

Coordinar las tareas necesarias para cumplir en tiempo y forma con los proyectos definidos en el plan de acción de la ANC.

Coordinar las actividades necesarias para el registro de incidentes y mejora continua de la atención de usuarios.

Coordinar las actividades necesarias para la correcta gestión del stock de equipamiento informático de la ANC así como del inventario del mismo.

Coordinar actividades con proveedores.

Coordinar las tareas necesarias para el correcto mantenimiento y soporte de la infraestructura.

Proponer mejoras tecnológicas para solucionar problemas puntuales y para aumentar la eficiencia y productividad de los procesos de la ANC.

Atender problemas de prioridad alta fuera del horario laboral.

Los interesados pueden ingresar en este enlace.