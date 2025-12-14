Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado

Un joven resultó con traumatismo de cráneo tras ser encontrado por la Policía en Pasaje del Lago y continuación Suecia, en el barrio Casabó.

El parte policial al que accedió Subrayado indica que la víctima es una persona de 20 años que fue trasladada en un patrullero e ingresada al Hospital del Cerro.

La Policía encontró a la persona en dicha intersección, constató sus lesiones y la misma declaró que había estado encerrada en una vivienda contra su voluntad y que la habían agredido en múltiples ocasiones.

La Policía investiga el caso.