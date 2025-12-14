Un joven resultó con traumatismo de cráneo tras ser encontrado por la Policía en Pasaje del Lago y continuación Suecia, en el barrio Casabó.
Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado
El parte policial al que accedió Subrayado indica que el joven fue encontrado por efectivos policiales en Pasaje del Lago y continuación Suecia, en el barrio Casabó.
El parte policial al que accedió Subrayado indica que la víctima es una persona de 20 años que fue trasladada en un patrullero e ingresada al Hospital del Cerro.
La Policía encontró a la persona en dicha intersección, constató sus lesiones y la misma declaró que había estado encerrada en una vivienda contra su voluntad y que la habían agredido en múltiples ocasiones.
La Policía investiga el caso.
