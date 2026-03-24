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SECRETARIO DE PRESIDENCIA

Alejandro Sánchez dijo que "las Intendencias tienen la última palabra" sobre la reforma del transporte metropolitano

planLos intendentes de Montevideo y de Canelones se reúnen este martes de tarde en Presidencia para definir el nuevo plan de movilidad metropolitana y si habrá o no túnel por debajo de 18 de Julio.

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El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez aseguró que las Intendencias de Montevideo y Canelones tendrán “la última palabra” sobre el nuevo plan de movilidad para el área metropolitana que por estas horas analizan con el presidente Yamandú Orsi y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Sánchez dijo que la propuesta que presentó el Ministerio “tiene la solvencia de estudios y la capacidad de poder resolver el problema de manera integral”, pero que la definición depende de Montevideo y Canelones.

“Se puso una propuesta arriba de la mesa y evidentemente son las Intendencias y los gobiernos departamentales quienes tienen la última palabra porque es parte de su competencia”.

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Este martes de tarde habrá una nueva reunión en Presidencia con los intendentes Mario Bergara y Francisco Legnani para adoptar una definición.

“El gobierno espera una respuesta de ambos gobiernos sobre la propuesta que presentamos o alternativas que ellos entiendan se pueda llevar adelante para solucionar el tema de la movilidad”.

Oposición

Sánchez cuestionó a la oposición por lo que entiende son todas críticas y "malas noticias". "Cansa la oposición con el tema de los impuestos. Ven todo negativo. Ayer anunciamos una inversión en Baygorria de 30 millones de dólares que creo que es muy buena y vi al senador Javier García diciendo que esto no es noticia porque estos instrumentos existen de antes. La verdad, esa visión tan negativa de lo que pasa en Uruguay creo que no le hace bien a la propia oposición".

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