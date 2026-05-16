Sánchez sobre desaprobación del gobierno: "Las expectativas que tienen los ciudadanos son superiores a las que estamos registrando hoy"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, compartió este sábado la opinión de la vicepresidenta Carolina Cosse que consideró que el resultado de la última encuesta de Equipos Consultores que marca un aumento de la desaprobación a la gestión del presidente Yamandú Orsi es una "luz amarilla" .

"Y lo son, porque los ciudadanos juzgan lo que ven de las políticas públicas", afirmó Sánchez. "Las expectativas que tienen los ciudadanos creo que son superiores a las que estamos registrando hoy, pero yo creo que tenemos un rumbo que es bueno, lo que hay que hacer es profundizar en él", aseguró.

Para Sánchez, la señal de la encuesta es que "tenemos que poner el pie en el acelerador y hacer que las transformaciones, las políticas se asienten más fuertemente". Recordó que el presupuesto quinquenal prevé una duplicación de los fondos para vivienda, el aumento en el sistema de becas y la ampliación a 40.000 beneficiarios del sistema de alimentación en educación secundaria.

"Tenemos que mostrar más lo que estamos haciendo, pero por sobre todas las cosas, hacer más cosas", indicó.

Sánchez participó este sábado junto a la exvicepresidenta Lucía Topolansky en la inauguración de la exposición "Pepe Mujica: una vida en movimiento" en el Centro Cultura AFE en Colonia del Sacramento.

Topolansky sostuvo que la muestra recorre el país a pedido de la gente y adelantó que trabajan para la concreción de un lugar de memoria en Ciudad Vieja. "No un museo, porque los museos son cosas quietas", dijo y agregó que se busca que sea "un lugar interactivo" con la incorporación de tecnología para que "se apropien los jóvenes".

Puso como ejemplo la complejidad que ha significado reunir y sistematizar los cuadernos y apuntes del expresidente sobre sus temas de interés.

TOPOLANSKY COLONIA

BERGARA

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, también fue consultado este sábado sobre el resultado de la encuesta divulgada el jueves por el politólogo Ignacio Zuasnabar, director de Opinión Pública de Equipos Consultores, en la edición central de Subrayado.

"Las encuestas, como siempre, hay que mirarlas, no hay que tomarlas como una cuestión rígida, pero sí hay que mirarlas y tomarlas", indicó. Sin embargo, expresó preocupación por la manifestación de descontento de la ciudadanía hacia el gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo.

Bergara refirió que los cambios en el sistema de recolección de residuos en Montevideo ha sido la preocupación central de la población y de discusión en la pasada campaña electoral. Apuntó a que la distribución de los contenedores intradomiciliarios e intraprediales llega al 10%. "Por ahora, la percepción puede no ser todo lo que nosotros aspiramos, pero ni que hablar que estamos convencidos que esta es la forma de trabajar y que a medida que esto se despliegue a una parte más amplia del departamento, la visión y la percepción ciudadana también van a mejorar", remarcó.

"Hoy, hay proporciones importantes de frenteamplistas que manifiestan descontento a través de la desaprobación en una encuesta", sostuvo. Bergara dijo que eso se debe tomar con mucha atención y mucho cuidado.