Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 36% aprueba y 36% desaprueba

Algo más de un tercio de los uruguayos (36%) aprueba la forma en que Yamandú Orsi se desempeña como presidente , y una proporción idéntica (36%) la desaprueba, llegando a esta altura del ciclo a un saldo neto absolutamente equilibrado (0), según la última encuesta de Equipos Consultores .

La aprobación a Orsi se mantiene igual respecto a la medición anterior, mientras que la desaprobación ha venido aumentando gradualmente desde el inicio de la gestión (4 puntos más que la medición anterior).

Las opiniones sobre el desempeño de Orsi son muy homogéneas en distintas zonas del país. Tanto en la capital, como en Canelones, como en el resto del interior, se repite la distribución aproximada en tercios.

3

Diferencias por nivel socio-económico

Por el contrario, hay diferencias significativas en función de la estratificación social. En los segmentos económicos medios, medio altos y altos, el saldo neto de Orsi es claramente negativo. Lo contrario ocurre entre los segmentos medio bajos y bajos, en los cuales el presidente mantiene un saldo de evaluación favorable.

4

ZUASNABAR 2

Diferencias políticas

La mayoría de los votantes frenteamplistas aprueban la forma en que Orsi se desempeña como presidente, y una minoría lo desaprueba. Por tanto, dentro de su propio electorado, Orsi mantiene un saldo neto ampliamente positivo (+47). Lo contrario ocurre entre los votantes de la oposición, donde casi dos de cada tres desaprueba el trabajo de Orsi, y el saldo neto tiene una magnitud similar (-48).

5

La desaprobación crece en la oposición

En el último bimestre la evaluación de Orsi permaneció estable dentro de su propio electorado, sin cambios significativos (incluso con una leve mejora en el saldo neto). Por el contrario, entre los votantes de la oposición se ha dado un gradual, pero sostenido incremento de la desaprobación durante todo el año.

6

En comparación histórica, posición intermedia

Al terminar el primer año de gobierno, solo tres presidentes (Vázquez, Mujica y Lacalle Pou) han logrado mantener amplios saldos positivos, mientras otros tres (Lacalle Herrera, Sanguinetti y Vázquez), tenían en el mismo punto del período saldos marcadamente negativos. Los datos actuales de Orsi, con un saldo neto equilibrado, son muy similares a los que se registraban en el segundo mandato de Vázquez (2015).

7

La imagen de Orsi, mejor que la evaluación del desempeño

La imagen personal de Yamandú Orsi es significativamente mejor que la evaluación de Orsi como presidente. Esta característica se ha mantenido a lo largo de todo el año, en forma similar a lo que ocurrió también la mayor parte del tiempo durante los gobiernos de Vázquez y Mujica, y en sentido contrario a lo que ocurrió durante el gobierno de Lacalle Pou (durante el cual la imagen y la evaluación de desempeño presidencial estuvieron fuertemente asociadas).

8

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 18 de noviembre y el 2° de diciembre de 2025, combinando una metodología presencial (cara a cara) y telefónica (telefonía celular).

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en el país con telefonía celular.

El tamaño muestral efectivo fue de 706 casos presenciales y 403 telefónicos, conformando un total de 1.109 casos. El margen de error máximo esperado para una encuesta de 1.109 casos es de +- 2.9%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Las personas entrevistadas a través de telefonía celular fueron seleccionadas mediante una muestra probabilística que utiliza el sistema RDD, con cuotas de sexo y edad en la selección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Pregunta aplicada: