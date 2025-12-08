Uruguay firmó acuerdos con Catar sobre protección de inversiones, garantías fiscales y seguridad alimentaria

Uruguay firmó tres acuerdos con Catar, durante la presencia de autoridades del gobierno en el Foro Internacional de Doha, al que concurrieron el canciller de la República, Mario Lubetkin, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Los acuerdos son uno de protección de inversiones, otro de garantías fiscales recíprocas y un tercero sobre seguridad alimentaria nutricional, informó el canciller de la República en diálogo con Subrayado.

Respecto al primer acuerdo, el canciller sindicó que "los amigos cataríes, que son potentes inversores internacionales esperaban este tipo de señales de garantías jurídicas, por parte de Uruguay, para pensar de otra manera las inversiones de Catar, como lo hicimos hace pocas semanas en Arabia Saudita, donde firmamos un acuerdo similar para garantizar las inversiones en nuestro país".

El acuerdo de garantías fiscales recíprocas busca atraer a "importantes grupos inversores". "Finalmente firmamos un tercer acuerdo sobre seguridad alimentaria y nutricional, que para nosotros es muy importante porque es nuestra gran bandera de desarrollo agrícola de proceso innovativo, de desarrollo tecnológico, de alta calidad de alimentos, de una capacidad de producir mucho más alimentos y colocar muchos más. Nos estamos yendo con muchas esperanzas porque pusimos ladrillos muy sólidos mirando al futuro", consideró Lubetkin.

