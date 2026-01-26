Homicidios bajaron 3,4% en 2025: fueron 13 asesinatos menos que en 2024, según Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior presentó el mediodía de este lunes las cifras de delitos y denuncias de 2025.

El director del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) Diego Sanjurjo dijo que de los 15 indicadores que se analizan ahora, en 13 hubo “una tendencia a la baja”. Otros dos muestran aumentos, y son los de violencia doméstica y abigeato, precisó.

En cuanto a las denuncias en general, Sanjurjo dijo que en 2025 hubo alrededor de 14.000 menos que en 2024.

Seguí leyendo Un hombre de 31 años fue asesinado a puñaladas en el barrio Tres Ombúes de Montevideo

Y sobre los homicidios, indicador de referencia en Uruguay e incluso base para la comparación internacional, anunció un descenso de 3,4%.

En cifras absolutas esto implica 13 homicidios menos en 2025 que en 2024: fueron 369 el año pasado y 382 en el 2024, detalló.

También mencionó el homicidio de menores de edad, que pasaron de 23 en 2024 a 19 en 2025.

Y en cuanto a los femicidios (homicidios de mujeres por violencia basada en género) el descenso fue de 22 casos en 2024 a 18 el año pasado, según las cifras oficiales.

image

La evolución de los homicidios desde 2013 a 2025: (datos oficiales).

Homicidios-cifras-2025-y-evolución-desde-2013

Los homicidios mes a mes en 2024 y 2025:

homicdios-mes-a-mes-2024-y-2025

Los homicidios por departamento, en 2024 y 20025:

Homicidios-por-departamento-2024-2025

El informe completo del Ministerio del Interior: