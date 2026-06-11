Uruguay asume presidencia del Mercosur este mes, con cuotas del acuerdo con la Unión Europea entre los temas principales

El canciller Mario Lubetkin dijo que Uruguay se prepara para asumir la presidencia del Mercosur el 30 de este mes en Paraguay.

Uno de los temas importantes por saldar es el acuerdo de cuotas dentro del Mercosur con la Unión Europea.

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“Antes de fines de setiembre ese tema tiene que estar cerrado. Se está trabajando en un clima mejor que al inicio de las discusiones. Hay una percepción más clara por parte de los cuatro países que tenemos que establecer acuerdos”, dijo Lubetkin.

El canciller se refirió también a la visita del presidente de Chile, José Antonio Kast, que viene a Uruguay el 1 de julio. Además está prevista la visita del presidente de Eslovaquia en el mes de diciembre.

“Creo que va a haber una circulación hacia Montevideo, que es lo que queremos”, señaló.