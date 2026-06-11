RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANCILLERIA

Uruguay asume presidencia del Mercosur este mes, con cuotas del acuerdo con la Unión Europea entre los temas principales

El canciller Mario Lubetkin se refirió a la visita que hará el presidente de Chile, José Antonio Kast, a Uruguay.

mario-lubetkin1

El canciller Mario Lubetkin dijo que Uruguay se prepara para asumir la presidencia del Mercosur el 30 de este mes en Paraguay.

“Los equipos técnicos están trabajando ya”, sostuvo Lubetkin.

Uno de los temas importantes por saldar es el acuerdo de cuotas dentro del Mercosur con la Unión Europea.

cuenten con uruguay, nos gusta asumir este rol de construir puentes, dijo orsi en foro mercosur - ue
Seguí leyendo

"Cuenten con Uruguay, nos gusta asumir este rol de construir puentes", dijo Orsi en foro Mercosur - UE

“Antes de fines de setiembre ese tema tiene que estar cerrado. Se está trabajando en un clima mejor que al inicio de las discusiones. Hay una percepción más clara por parte de los cuatro países que tenemos que establecer acuerdos”, dijo Lubetkin.

El canciller se refirió también a la visita del presidente de Chile, José Antonio Kast, que viene a Uruguay el 1 de julio. Además está prevista la visita del presidente de Eslovaquia en el mes de diciembre.

“Creo que va a haber una circulación hacia Montevideo, que es lo que queremos”, señaló.

KAST URUGUAY

Temas de la nota

Lo más visto

Pablo Lotito y Angelina Ferreira. Foto: archivo
MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefe de Policía de Montevideo y directora de la Guardia Republicana fueron removidos de sus cargos
MARCHA POR RAMBLA PORTUARIA

Movilización de camioneros en Montevideo: "No a la guía o vamos a seguir parados", dicen los manifestantes
HABÍA SIDO DECLARADO INIMPUTABLE

Imputaron y enviaron a prisión al joven de 18 años que mató a un hombre de 57 que se masturbaba frente a niños
FEDERACIÓN URUGUAYA DE LA SALUD

FUS presentará denuncia penal contra exsecretario general Jorge Bermúdez por manejo irregular de fondos
En josé pedro varela

"Presidente, ¿me hace el six seven?": el meme viral al que se sumó Orsi ante el pedido de un niño

Te puede interesar

ANEP aprobó por unanimidad la donación que hizo el presidente Yamandú Orsi de la camioneta Hyundai Santa Fe
TRAS LA POLÉMICA

ANEP aprobó por unanimidad la donación que hizo el presidente Yamandú Orsi de la camioneta Hyundai Santa Fe
Cambios en cúpula policial: No se trata de otra cosa que no sea reasignar y poner a los mejores en los lugares donde más se necesita, dijo Negro
MINISTERIO DEL INTERIOR

Cambios en cúpula policial: "No se trata de otra cosa que no sea reasignar y poner a los mejores en los lugares donde más se necesita", dijo Negro
Pablo Lotito y Angelina Ferreira. Foto: archivo
MINISTERIO DEL INTERIOR

Jefe de Policía de Montevideo y directora de la Guardia Republicana fueron removidos de sus cargos

Dejá tu comentario