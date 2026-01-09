Albertoni destacó acuerdo con UE: "Es el más grande del mundo"; Unión de Exportadores dijo que "impacta positivamente"

El exsubsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni , dijo a Subrayado que el acuerdo con la Unión Europea es el más grande del mundo y que podría estar para el primer semestre.

"Pasa a ser el acuerdo comercial más grande del mundo porque estamos hablando de 700 millones de personas en su totalidad. Creo que es una gran noticia después de 25 años de negociaciones, es una noticia histórica".

Una mayoría cualificada de países de la Unión Europea aprobó este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur negociado desde hace más de 25 años y criticado por el sector agropecuario de varios países, como Francia, indicaron a AFP fuentes diplomáticas.

Con esta luz verde, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar a Asunción (Paraguay) para firmar la semana que viene el acuerdo comercial que vinculará al bloque europeo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Albertoni agregó que una vez que se firma el acuerdo, pasará a trámite parlamentario y luego de ratificado pasa a concretarse el uso del acuerdo.

"Una vez que esté concretada esa ratificación por parte de Europa, el primero que lo ratifica por parte de los países del Mercosur pasa a tener el pleno goce del acuerdo, quiere decir que pasa a concretarse el uso del acuerdo. Si el primero llega a ser Uruguay, que ojalá lo sea, que ratifique el acuerdo, ya vamos a poder utilizarlo", comentó.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, Margarita Varela, dijo a Subrayado que la Unión Europea es un socio muy relevante desde el punto de vista comercial.

"Es el tercer destino de exportación de bienes y por otro lado es el principal inversor en Uruguay", señaló. Para Varela la noticia recibida impacta positivamente y era muy esperada.

"El hecho de tener un acuerdo nos da un marco de estabilidad para esa exportación, para profundizar ese relacionamiento", indicó. Y añadió: "Establece reducciones arancelarias por lo cual los productos que ya exportamos van a entrar en mejores condiciones a la Unión Europea y por otro lado se pueden abrir posibilidades para otros productos que no forman parte de la canasta exportadora de Uruguay y que, a partir del acuerdo se posibilite el acceso".

Varela señaló que los principales productos que se exportan a la UE son celulosa, carne, arroz, madera, lana, entre otros.