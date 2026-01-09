RECIBÍ EL NEWSLETTER
BRUSELAS

La Unión Europea aprobó por mayoría el acuerdo de libre comercio con el Mercosur

Los 27 países de la Unión Europea votaron por mayoría este viernes a favor del acuerdo de libre comercio con el Mercosur, y el tratado podría firmarse el lunes en Asunción.

Una mayoría cualificada de países de la Unión Europea aprobó este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, negociado desde hace más de 25 años y criticado por el sector agropecuario de varios países, como Francia, indicaron a AFP fuentes diplomáticas.

Con esta luz verde, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar a Asunción (Paraguay) para firmar la semana que viene el acuerdo comercial que vinculará al bloque europeo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Varios países habían anunciado en la previa su voto en contra del TLC con el Mercosur, tal el caso de Francia, Irlanda, Hungría y Polonia.

Orsi viajará a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur - Unión Europea, anunció el canciller

Estos países se hicieron eco de los reclamos del sector agrícola europeo, que asegura será perjudicado por el acuerdo con el bloque sudamericano por la importación de materia prima a menor precio.

Los 27 países de la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.

Votación en Bruselas

En una reunión de embajadores en Bruselas, los 27 Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron este viernes una mayoría cualificada, pese a la oposición anunciada por países como Francia, Polonia e Irlanda.

Aunque la firma salga adelante en Asunción, el acuerdo no entrará de inmediato en vigor, ya que del lado europeo se necesita también el visto bueno de la Eurocámara, que debe pronunciarse en un plazo de varias semanas.

El resultado allí no está nada claro, ya que unos 150 eurodiputados (de un total de 720) amenazan con recurrir a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.

La Comisión Europea ha estado negociando desde 1999 este vasto acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que prevé crear la mayor zona de libre de comercio del planeta, con más de 700 millones de consumidores, y eliminar aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.

El sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

Los detractores del pacto, empezando por Francia, creen que el mercado europeo puede verse seriamente trastocado por la entrada de productos sudamericanos más competitivos debido a unas normas de producción consideradas menos rigurosas.

Sus defensores, como España y Alemania, estiman en cambio que el acuerdo diversificará las oportunidades comerciales para una UE amenazada por la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos.

FUENTE: AFP

