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en ciudad de méxico

Al menos tres personas murieron en los festejos de México tras avanzar a octavos del Mundial

Las celebraciones fueron multitudinarias. Las víctimas fueron una joven de 19 años, un hombre de 44 y una mujer de 48, que murieron por asfixia.

Imagen: FIFA en X.

Imagen: FIFA en X.

Una joven de 19 años y un hombre de 44 murieron por asfixia, de acuerdo con la secretaría de Salud capitalina.

Segun un segundo reporte, una mujer de 48 años también falleció por asfixia.

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"Nuestra solidaridad y apoyo", dijo al iniciar su rueda de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lamentó estos fallecimientos. Aseguró que sus familias contarán con apoyo de las autoridades.

La selección mexicana ganó este martes en el estadio Azteca de la capital su primer partido mundialista de eliminación directa en 40 años, con un triunfo por 2-0 contra Ecuador.

El resultado le valió a México el pase a octavos de final.

Según la alcaldía de Ciudad de México, más de un millón de personas salieron a las calles para festejar en la zona de Reforma y el centro histórico de la capital.

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FUENTE: AFP.

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