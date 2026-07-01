Condenan al asesino del adolescente de 14 años: jefe de Policía dijo que "quizás hubo un error" porque el menor "no tenía nada que ver"

La Justicia de Maldonado imputó y condenó a 10 años y medio de cárcel al hombre que mató al adolescente de 14 años en la madrugada del 21 de junio cuando estaba dentro de un auto.

De acuerdo a la información que obtuvo el corresponsal de Subrayado Martín Corujo, el delincuente dijo a la Policía que se equivocó de vehículo y que le disparó al adolescente por error.

Consultado en conferencia de prensa, el jefe de Policía Víctor Trezza dijo que esa es “la teoría más firme”. “Quizás hubo una confusión”, respondió, y aseguró que la víctima “no tenía nada que ver”.

Embed Maldonado | Imputaron homicidio al detenido por el crimen del adolescente de 14 años. El Jefe de Policía dijo que "la teoría más firme" es que el homicida mató por error al menor: "Quizás hubo una confusión", "no tenía nada que ver".

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