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Maldonado

Condenan al asesino del adolescente de 14 años: jefe de Policía dijo que "quizás hubo un error" porque el menor "no tenía nada que ver"

El asesino del adolescente de 14 años fue condenado a 10 años y medio de cárcel. El jefe de Policía Víctor Trezza dijo que “la teoría más firme” es que el homicida mató por error al menor.

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La Justicia de Maldonado imputó y condenó a 10 años y medio de cárcel al hombre que mató al adolescente de 14 años en la madrugada del 21 de junio cuando estaba dentro de un auto.

De acuerdo a la información que obtuvo el corresponsal de Subrayado Martín Corujo, el delincuente dijo a la Policía que se equivocó de vehículo y que le disparó al adolescente por error.

Consultado en conferencia de prensa, el jefe de Policía Víctor Trezza dijo que esa es “la teoría más firme”. “Quizás hubo una confusión”, respondió, y aseguró que la víctima “no tenía nada que ver”.

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