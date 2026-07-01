México le ganó 2-0 a Ecuador y avanzó al duelo de octavos con el ganador de Inglaterra-Congo

Con una actuación aplastante, México revalidó el martes al mítico estadio Azteca como su fortaleza inexpugnable y ganó su primer partido mundialista de eliminación directa en 40 años al vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Los festejos congregaron a más de un millón de personas en las calles de Ciudad de México, principalmente en el emblemático Ángel de la Independencia, según cálculos de la alcaldía. Al menos dos personas murieron en esas celebraciones, una joven de 19 años y un hombre de 44 por asfixia, según el gobierno local.

La selección mexicana se mantiene invicta en duelos de copas del mundo jugados en el coloso de Ciudad de México, un histórico escenario al cual volverá a saltar para recibir el domingo al ganador entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que se jugará el miércoles.

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"¡Fue genial, fue espectacular, México está destacando como nunca!", celebró Edgar Martínez, empresario de 50 años, a la salida del juego. "¡Vamos México, todo el país te apoya".

La última vez que el Tricolor ganó un mata-mata fue en el propio Azteca ante Bulgaria en México 1986, con el hoy seleccionador Javier Aguirre en la cancha.

"La afición, la gente, el pueblo mexicano merecía una noche como ésta", expresó el seleccionador.

Del lado rival, la eliminación de Ecuador significó la salida de su entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, que lamentó "una noche triste".

"¡Mora, Mora!"

Los más de 80.000 fanáticos mexicanos en el estadio enloquecieron cuando Julián Quiñones abrió el marcador a los 22 minutos, y luego con Raúl Jiménez, que selló el triunfo nueve minutos después (31'). Los tantos hicieron que la tribuna se viniera abajo y que volara cerveza.

En el primero, México atrajo a Ecuador con pases cortos en su propia cancha, y cuando Ecuador mordió el anzuelo, Roberto Alvarado rescató un pase y habilitó a Quiñones, que con terreno libre salió disparado al área para rematar un misil de derecha.

Luego, en un error defensivo, Joel Ordóñez cortó y dejó el balón en los pies de Jiménez, que hizo pared con Quiñones para ampliar el marcador con un bombazo de derecha al ángulo.

Aguirre planteó un partido agresivo. En cinco minutos, Gilberto Mora, el futbolista más joven de este Mundial, recuperó un balón y generó ocasiones de peligro tanto por el costado derecho como por el centro.

La joya de 17 años también lanzó un disparo apenas desviado al minuto 15 al recoger un centro pasado e internarse al área desde el sector izquierdo.

"¡Mora, Mora!" gritaron los espectadores al minuto 59 cuando fue sustituido por Brian Gutiérrez.

Ecuador generó peligro con desbordes de Nilson Angulo y al minuto 39 John Yeboah eludió al lateral Jesús Gallardo, pero su disparo fue contenido con una gran atajada de Raúl Rangel.

Después de la intensidad que México le imprimió al primer tiempo, en el segundo periodo fue más discreto en ocasiones para ambos equipos.

En medio de la impotencia de verse eliminado, Ecuador perdió por expulsión a Piero Hincapie. Tras el pitazo final, en el Azteca se coreó "El rey" para sellar la celebración.

Hostilidad

El partido se disputó en un ambiente hostil para los sudamericanos. La noche anterior, aficionados mexicanos se reunieron fuera del hotel de concentración de Ecuador e hicieron ruido con las bocinas de sus autos.

Solo fue un anticipo de los atronadores abucheos que los locales propinaron a los jugadores ecuatorianos cada que tocaban el balón. Incluso el himno de la selección andina fue objeto de una silbatina.

Además, ambos países están enfrentados políticamente. México rompió relaciones con Ecuador en abril de 2024 luego de que fuerzas policiales y militares irrumpieran en su embajada en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, que había recibido refugio.

Según las pantallas del estadio, el barullo de los 80.824 aficionados en el estadio Azteca llegó a los 147 decibelios.

"¿Y si sí?"

El encuentro del próximo domingo abre una oportunidad histórica para el Tricolor, pues nunca ha disputado un sexto partido en un Mundial. México alcanzaría esta etapa si mantiene su casa imbatida como hasta ahora, luego de jugar diez partidos de la máxima justa futbolística en ella.

Una frase que surgió en las redes sociales se volvió un clamor en las gradas del Azteca: "¿Y si sí?".

La consigna coreada en el estadio invita a los fanáticos a imaginar que el Mundial de 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, podría ser la ocasión ideal para que el Tri gane por primera vez dos partidos mata mata al hilo.

México se mantiene invicto, con cuatro victorias consecutivas y cero goles concedidos.

FUENTE: AFP.