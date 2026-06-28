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Partido ante españa

Le confirman a Manuel Ugarte en México que sufrió rotura de ligamentos cruzados

El futbolista está con su familia en Playa del Carmen, donde se realizó estudios adicionales y le confirmaron la lesión. AUF dijo que hará el seguimiento junto a Manchester United.

Foto: AFP. Manuel Ugarte sale lesionado en el partido ante España el 26 de junio de 2026.

Foto: AFP. Manuel Ugarte sale lesionado en el partido ante España el 26 de junio de 2026.

Foto: AFP. Manuel Ugarte sale lesionado en el partido ante España el 26 de junio de 2026.

Los médicos le confirmaron al futbolista uruguayo Manuel Ugarte que sufrió una rotura de ligamentos cruzados, informó el programa Punto penal (Canal 10). El mediocampista se encuentra en Playa del Carmen con su familia y se hizo estudios adicionales, entre ellos, una resonancia magnética.

La lesión fue durante el partido del viernes ante España, en el que Uruguay cayó 1-0 y quedó eliminado del Mundial 2026. En el minuto 43 del partido, tuvo que ser sustituido luego de que se le trabara el pie en la cancha y sufriera una lesión en la rodilla izquierda. La secuencia ocurrió cuando Ugarte disputó una pelota con el español Pedri.

El comunicado de la Selección

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió este domingo un informe sanitario sobre la situación de Ugarte. Según informó, el futbolista sufrió una lesión en su rodilla izquierda durante el encuentro y debió ser sustituido.

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El comunicado completo indica: "El futbolista sufrió una lesión en su rodilla izquierda en el partido frente a España por la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 por la que debió ser sustituido. En coordinación con su club, Manchester United, se le realizaron los primeros estudios que muestran una lesión de ligamento. Seguiremos el proceso en conjunto para luego confirmar la entidad de la lesión".

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El jugador del equipo inglés Manchester United jugó los tres partidos de la fase de grupos del Mundial. La lesión ocurre en un importante momento de periodo de pases.

Al igual que varios futbolistas uruguayos, Ugarte se encuentra en Playa del Carmen, donde Uruguay tuvo su concentración. Todos fueron liberados este domingo y, al menos tres, viajan en vuelos comerciales hacia Montevideo, luego de que la AUF no otorgara un chárter.

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