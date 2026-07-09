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Jinjiang

Al menos 28 muertos en un incendio en una fábrica de calzado en China

Los equipos locales de lucha contra incendios y rescate desplegaron a 183 personas y 35 vehículos, según el ministerio de Gestión de Emergencias.

Incendio en China. Foto: AFP

Incendio en China. Foto: AFP

Al menos 28 personas murieron este jueves en China en un incendio en una fábrica de calzado, informó la agencia oficial Xinhua, en el primer balance oficial después de que el presidente Xi Jinping advirtiera que había "grandes pérdidas humanas".

El fuego se declaró hacia el mediodía local en la fábrica Huiteng, en Jinjiang, en la provincia de Fujian (sureste del país), indicó el Ministerio de Gestión de Emergencias en un comunicado.

Los equipos locales de lucha contra incendios y rescate desplegaron a 183 personas y 35 vehículos, según el ministerio, que mencionó personas atrapadas en el edificio y "víctimas", pero sin precisar el número.

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Imágenes difundidas por la televisión pública CCTV muestran a bomberos lanzando agua sobre un edificio blanco y azul de varios pisos, ennegrecido por las llamas y del que salía un espeso humo gris por las ventanas.

En las tomas se ve a varias personas que lograron llegar al techo huyendo del fuego que arrasa las plantas inferiores, y aparece un hombre rociado por los servicios de emergencia, aparentemente para evitar quemaduras.

"A mis hombres les costó llegar a la cima porque las salidas y los rincones estaban bloqueados por pilas de suelas y materiales diversos", declaró a CCTV Du Zhenzhou, el jefe de los bomberos.

El bombero señaló a los medios locales que la fábrica albergaba grandes cantidades de pegamentos y materias primas utilizadas para la fabricación de calzado, lo que contribuyó a avivar el incendio.

El Ministerio de Gestión de Emergencias aseguró que el incendio estaba siendo sofocado, aunque exigió esfuerzos "máximos" para extinguirlo por completo, buscar a las personas que pudieran seguir atrapadas y atender a los heridos.

En noviembre China lanzó una campaña contra los riesgos de incendio en edificios de gran altura, tras un enorme fuego que arrasó varios bloques de viviendas en Hong Kong y dejó 168 muertos.

Solo un mes después, un incendio en un edificio residencial de la provincia de Cantón, en el sur de China, causó 12 muertos.

FUENTE: AFP

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