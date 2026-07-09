Un siniestro fatal ocurrió en ruta 8 a la altura del kilómetro 26,500, en el departamento de Canelones y el conductor de una moto se dio a la fuga.
Siniestro fatal en ruta 8: un auto intentó esquivar una moto y atropelló al acompañante que había saltado del birrodado
El acompañante de la moto murió en el lugar, mientras que el conductor con el que iba se dio a la fuga.
El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 15:08. "El birrodado pretende cruzar la ruta de este a oeste y su acompañante (de la moto) al percatarse que podría ser embestido salta del vehículo, en ese momento el automovilista realiza una maniobra para esquivar la moto, pero impacta a la persona que había saltado, la misma fallece en el lugar", informó Policía Caminera.
La vía hacia el sur estuvo obstruida pero fue liberada alrededor de las 17:30 horas.
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