Ajustes del IRPF: Pablo Abdala señala "nuevo ajuste fiscal" y Gabriel Otero dice que por una u otra vía sería "recaudatorio"

El cambio en el cálculo de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) y sus consecuencias en el aumento de las franjas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas ( IRPF ) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), generó un nuevo cruce político entre el Frente Amplio y la oposición.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala dijo que “acá hay un afán fiscalista y recaudatorio”.

“Es un nuevo ajuste fiscal a pasividades y salarios”, apuntó el legislador, quien destacó sin embargo que “lo que hizo el gobierno es legal”.

Seguí leyendo Alejandra Pico: "Va a afectar a todos los trabajadores que ya pagan IRPF y que tuvieron crecimiento de salario real"

“De las dos vías que tiene escogió el camino que más le conviene al fisco”, agregó, porque esto genera que “más trabajadores o jubilados paguen el impuesto”.

En tanto, el diputado del Frente Amplio Gabriel Otero dijo que “es un buen criterio” utilizar la inflación y no la evolución de los salarios para ajustar la BPC, y con ello el IRPF y el IASS.

“El Índice Medio de Salarios tiene muchas aristas que tienen que ver con negociaciones en los consejos de salarios. El IPC es un dato objetivo, que está en la recuperación salarial”, dijo Otero.

“Es un buen criterio que además va a lograr incrementar las posibilidades de cumplir con la lucha contra la pobreza infantil, con más del 40% del presupuesto destinado a la misma”, agregó.

Consultado entonces de si este cambio era en definitiva con un afán recaudatorio, Otero respondió: “Indudablemente este ajuste iba a ser, o por Índice Medio de Salarios o por IPC, recaudatorio, eso está fuera de discusión, pero acompaña el IPC”.