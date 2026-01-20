RECIBÍ EL NEWSLETTER
El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF

Cambió el criterio usado desde 2020 y eso lleva a que más trabajadores y jubilados paguen el impuesto a la renta y entre los que ya lo hacen, que una franja tenga mayor tasa.

economia-mef.jpg

El Poder Ejecutivo decidió cambiar el criterio de ajuste de las franjas del Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) y volver a hacerlo por inflación en lugar de la evolución salarial, lo que implicará cambios para los trabajadores y jubilados: algunos que no eran gravados, ahora serán alcanzados por el tributo, con tasa baja; y muchos de los que ya abonan IRPF tendrán mayor pago por pasarse de franja.

El Ministerio de Economía y Finanzas comunicó la decisión este martes 20 y anunció que el valor que marca esos límites, “la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) a partir del 1° de enero de 2026 es $ 6.864, lo que implica un aumento de 4,38%”.

El gobierno podía aumentar por la variación del salario promedio de los trabajadores (Índice Medio de Salarios-IMS) como se estaba haciendo en los últimos años, o por inflación (Índice de Precios al Consumo-IPC).

Si lo hacía por IMS, que era 5,94%, había trabajadores que dejaban de pagar por no llegar al mínimo y otros que pagarían menos (no hay estimaciones de cuánto sería). Pero el gobierno decidió tomar el IPC, que fue 3,65% y para que la diferencia no fuera tanta (y no afectara a tantos trabajadores), aplicó la facultad que le da la normativa de la BPC y aplicó inflación más un 20% (por el artículo 3° de la Ley N° 17.856).

Al fundamentar su decisión, el Ministerio de Economía dijo que “en el mundo es más frecuente que los umbrales y las franjas de los impuestos directos se ajusten en función de la variación de los precios al consumo".

Nuevo valor BPC 2026

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
