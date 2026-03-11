Ajustan detalles del nuevo reglamento de jineteadas: uso de espuelas y fusta, palenque forrado y prohibición de tachas

El primer reglamento creado por el Instituto Nacional de Bienestar Animal ( INBA ) durante el gobierno de Luis Lacalle Pou proponía la protección de los equinos en espectáculos públicos que involucraran montas de caballos, como las jineteadas .

Sin embargo, ese reglamento casi provoca la suspensión de más de 20 jineteadas que iban a realizarse en esas fechas, debido a los altos estándares que se exigían al momento de desarrollar este tipo de espectáculos.

Ante esta situación, el presidente entrante, Yamandú Orsi, dejó sin efecto el nuevo documento para que pudieran realizarse las jineteadas que ya estaban previstas en todo el país, y postergó su aplicación.

Desde esa fecha hasta el presente, el gobierno prepara un nuevo reglamento para regularizar estos espectáculos.

El presidente del INBA, Esteban Vieta, indicó a Subrayado que se creó un grupo asesor en la órbita de Presidencia para que junto a la Comisión de Asuntos Ecuestres del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el propio INBA se llegue a una reglamentación nacional de consenso sobre el tema.

El viernes, en la Patria Gaucha, habrá una reunión con los representantes del tradicionalismo de todo el país para lograr un punto de acuerdo, donde se les presentará el borrador del nuevo reglamento en busca del consenso.

En el nuevo documento, se propone la categorización de las jineteadas por cantidad de público asistente. Estarán las jineteadas A, que incluirán espectáculos hasta 2.000 personas; las jineteadas B, hasta 5.000 personas; y las jineteadas C de más de 5.000 personas.

También plantearán cambios vinculados a la sanidad de los animales, que se aplicarán dependiendo de la magnitud de los espectáculos. La prioridad estará en corregir los errores que se pudieron visibilizar en relación a la tenencia responsable y el bienestar animal para buscar soluciones y sanciones.

Vieta dijo que el problema está en las jineteadas más chicas que se realizan en apoyo a escuelas o familias, las que no podían cumplir los requerimientos de la reglamentación anterior, y ahora se procura que se puedan llevar a cabo. "La parte sanitaria hay diferentes aristas que son muy importantes para esto; tienen una flexibilización, pero con un pienso muy profundo en bienestar animal", aseguró.

En el nuevo reglamento, que fue modificado por el INBA, se establecerán sanciones monetarias para quienes incumplan lo estipulado. Se regulará el uso de espuelas, que el palenque esté forrado y la eliminación de tachas, entre otros aspectos.

Según indicó el presidente del INBA, dependiendo del tipo de agresión hacia los caballos, las autoridades evalúan la aplicación de diferentes sanciones monetarias. Además, Vieta detalló a Subrayado cuáles serán las principales exigencias respecto a los accesorios que se utilizan al momento de las jineteadas. Por ejemplo, las fustas deberán ser reglamentarias y no tener cualquier artilugio que pueda lesionar.

Al año, se realizan más de 600 jineteadas en todo el país. Según indicó el presidente del INBA, los deportes o prácticas ecuestres brindan unos 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos en el sector.