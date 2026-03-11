RECIBÍ EL NEWSLETTER
INICIAN MOVILIZACIONES

Registrales en conflicto: piden regularizar a contratados y que se paguen salarios

Los funcionarios registrales están en conflicto y mantienen trancados desde este miércoles todos los ingresos y egresos de los certificados.

registros-dgr-montevideo

La Asociación de Funcionarios Registrales está en conflicto y reclama la regularización de los contratados y el pago de los salarios adeudados.

Daniel Frattín dijo a Subrayado que desde hace mucho tiempo vienen pidiendo la regularización de los 58 contratos que cumplen tareas en la Dirección General de Registros.

"Hasta el día de hoy hemos tenido respuesta del gobierno de intentar buscar una solución a través de un proceso de reestructura, que todavía no hemos tenido una respuesta clara del Ministerio de Economía. Por los motivos que ellos sabrán no depositaron la suma que se habían comprometido depositar en las arcas de la DGR que son alrededor de 16 millones de pesos para hacer frente a estos contratos", comentó.

Frattín explicó que cada año es mayor la compraventa de inmuebles y de automotores y tienen que soportar dicho aumento con menor cantidad de funcionarios.

