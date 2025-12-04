Air Supply llega a Montevideo en el 2026: las entradas estarán a la venta desde este mes

Air Supply, el dúo británico que se inmortalizó en canciones como Making Love Out Of Nothing At All, llega a Montevideo el 14 de mayo para presentarse en el Antel Arena.

Las entradas para el concierto estarán en venta desde el 5 de diciembre a las 12:00 horas para BBVA. Para público general, la venta es desde el lunes 8 de diciembre a las 12:00 horas en la web del Antel Arena. Los precios van desde los 2.900 pesos.

Graham Russell y Russell Hitchcock, con 75 y 76 años, comenzaron el dúo en la década del 70, y pasan por Uruguay como parte del festejo del 50 aniversario.

“El 50th Anniversary Tour celebra medio siglo de música, amistad y emoción, acompañado de nuevos proyectos como el biopic “All Out of Love: The Air Supply Story”, un musical de Broadway basado en sus canciones, una autobiografía conjunta y su próximo álbum de estudio A Matter of Time. El público uruguayo podrá revivir una historia legendaria en una noche que promete ser inolvidable”, comunicó la producción sobre el concierto. image