RECIBÍ EL NEWSLETTER

Air Supply llega a Montevideo en el 2026: las entradas estarán a la venta desde este mes

"El público uruguayo podrá revivir una historia legendaria en una noche que promete ser inolvidable”, comunicó la producción sobre el concierto.

air-supply

Air Supply, el dúo británico que se inmortalizó en canciones como Making Love Out Of Nothing At All, llega a Montevideo el 14 de mayo para presentarse en el Antel Arena.

Las entradas para el concierto estarán en venta desde el 5 de diciembre a las 12:00 horas para BBVA. Para público general, la venta es desde el lunes 8 de diciembre a las 12:00 horas en la web del Antel Arena. Los precios van desde los 2.900 pesos.

Graham Russell y Russell Hitchcock, con 75 y 76 años, comenzaron el dúo en la década del 70, y pasan por Uruguay como parte del festejo del 50 aniversario.

Foto: FocoUy. Shakira en su primera noche en el estadio Centenario.
Seguí leyendo

Shakira en Montevideo luego de 25 años: prometió dar todo y cumplió

“El 50th Anniversary Tour celebra medio siglo de música, amistad y emoción, acompañado de nuevos proyectos como el biopic “All Out of Love: The Air Supply Story”, un musical de Broadway basado en sus canciones, una autobiografía conjunta y su próximo álbum de estudio A Matter of Time. El público uruguayo podrá revivir una historia legendaria en una noche que promete ser inolvidable”, comunicó la producción sobre el concierto.

image
Temas de la nota

Lo más visto

video
SORIANO

Tribunal revocó condena al exintendente Bascou porque la acusación fiscal se hizo fuera de plazo
ACCIDENTE

Ana Olivera se cayó por una escalera en Diputados, se golpeó la cabeza y la trasladaron en ambulancia
POLICÍA DE CANELONES

Policía pide ayuda para ubicar a dos requeridos por homicidio: Mathías Sampayo y Johan Sosa Fernández
Consumo de energía

Aprueban nuevo plan UTE Premia que alcanzará a casi 700.000 clientes
incidentes

Seis condenados y un imputado tras batalla campal en la final del fútbol del interior OFI

Te puede interesar

Yo no manifesté ni preocupación ni nada, dijo Orsi sobre reunión con la SCJ por la salud de exmilitares presos video
DELITOS DE LA DICTADURA

"Yo no manifesté ni preocupación ni nada", dijo Orsi sobre reunión con la SCJ por la salud de exmilitares presos
Un adolescente de 17 años fue condenado por el crimen de un hombre, asesinado a tiros en Manga
DOS AÑOS Y OCHO MESES EN INISA

Un adolescente de 17 años fue condenado por el crimen de un hombre, asesinado a tiros en Manga
Foto: FocoUy. Shakira en su primera noche en el estadio Centenario. video
crónica

Shakira en Montevideo luego de 25 años: prometió dar todo y cumplió

Dejá tu comentario