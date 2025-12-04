Air Supply, el dúo británico que se inmortalizó en canciones como Making Love Out Of Nothing At All, llega a Montevideo el 14 de mayo para presentarse en el Antel Arena.
Air Supply llega a Montevideo en el 2026: las entradas estarán a la venta desde este mes
"El público uruguayo podrá revivir una historia legendaria en una noche que promete ser inolvidable”, comunicó la producción sobre el concierto.
Las entradas para el concierto estarán en venta desde el 5 de diciembre a las 12:00 horas para BBVA. Para público general, la venta es desde el lunes 8 de diciembre a las 12:00 horas en la web del Antel Arena. Los precios van desde los 2.900 pesos.
Graham Russell y Russell Hitchcock, con 75 y 76 años, comenzaron el dúo en la década del 70, y pasan por Uruguay como parte del festejo del 50 aniversario.
“El 50th Anniversary Tour celebra medio siglo de música, amistad y emoción, acompañado de nuevos proyectos como el biopic “All Out of Love: The Air Supply Story”, un musical de Broadway basado en sus canciones, una autobiografía conjunta y su próximo álbum de estudio A Matter of Time. El público uruguayo podrá revivir una historia legendaria en una noche que promete ser inolvidable”, comunicó la producción sobre el concierto.
